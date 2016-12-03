Esnaftan dolarını bozdurana hediye

– Karaman ve Afyonkarahisar’da iki esnaf, yaşanan gelişmelere tepki amacıyla dolarlarını bozduranlara 1 kilogram kuru pasta ile çeşitli hediyeler veriyor

KARAMAN/AFYONKARAHİSAR – Karaman ve Afyonkarahisar’da iki esnaf, dolarlarını bozduranlara 1 kilogram kuru pasta ile çeşitli hediyeler veriyor.

Karaman kent merkezinde pastane işleten Murat Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dövizi olanların parasını altına ve liraya dönüştürmeleri yönündeki çağrısından etkilendiğini söyledi.

Darbe girişiminde Erdoğan’ın isteğiyle meydanlara indiklerine değinen Kara, yine Cumhurbaşkanının talebiyle harekete geçtiklerini belirtti.

Bu kapsamda vatandaşları teşvik amaçlı kampanya düzenlediklerini aktaran Kara, esnaf olarak ellerini taşın altına koyduklarını dile getirdi.

Türkiye’de oynanan oyunlara “Dur” demek için verilen milli mücadeleye destek vermek istediklerini vurgulayan Kara, “500 dolarını bozdurup dekontunu getirene 1 kilogram kuru pasta hediye” kampanyası başlattıklarını bildirdi.

– 300 dolar bozdurana hediye

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde züccaciye dükkanı bulunan Cevat Bulut (51), iş yerinin önüne “1 dolar için vatanını satanlara, dolarını bozdurarak darbeyi vur” yazılı döviz astı.

Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, en az 300 dolar bozdurana makbuzunu getirdiğinde çeşitli hediyeler verdiğini söyledi.

Amacının ekonominin dik tutulması için başlatılan çağrıya destek vermek olduğunu anlatan Bulut, “Böyle bir kampanya yapmayı kendimize borç bildik. Canımız, malımız, her şeyimiz vatanımız için feda olsun.” dedi.