esnaftan-pazar-yeri-tepkisi

Konya’nın Çumra ilçesinde, haftada 2 gün kapalı pazar alanında kurulan pazar yerinin değiştirilmesine tepki gösteren esnaf, eylem yaparak tezgah açmadı.

Konya’nın Çumra ilçesinde pazarcı esnafı şehir halkı merkezinde bulunan, Çarşamba ve Cumartesi günleri açılan pazar yerinin Çumra Belediyesi’nin aldığı kararla değiştirilerek haftada 1 gün açılacak olmasına karşı çıktı. Pazar yerinde toplan esnaf, Cumartesi günleri kurulmasına izin bahşedilen pazar uygun tezgah açmayarak durumu protesto etti. Pazar yerinin değiştirilmesini istemeyen esnaf, “Çumra ilçesinde iki tane pazar yeri var. Çarşıdaki pazarımız sebze pazarı, Cumartesi ve Pazar günü kurulmakta. Hafta içi Çarşamba günü kurulduğu süre buraya dış mahallelerden gelenler ayrıca alışverişini yapıyor hem de resmi kurumlardaki işleri ile ilgileniyor. Alınan kararla artık Çarşamba günü burada pazar kurulmasına müsade verilmeyecek. Bu da aramak oluyor ancak, dış mahallelerden buraya kimse alışverişe gelmeyecek. Gitmemiz istenen pazar yeri kent merkezi haricen” biçiminde konuştu.

Karardan hoşnut olmayan diğer bir esnaf, sorun çözülene kadar tuhafiyecilerin tezgah açmayacağını söylerken, bir başka esnaf ise Çumra Belediyesi’nin kararı baştan gözden geçirerek kendilerine muavin olmasını istedi.

“Karar, trafik yoğunluğu nedeniyle alındı”

Konuyla ilgili Çumra Belediyesi’nden yapılan açıklamada, trafik yoğunluğu sebebiyle Kaymakamlık ve İlçe Güvenlik Müdürlüğü görüşüyle bazı kararlar alındığı belirtilerek, “Çarşıda kurulacak sebze pazarı Cumartesi günleri benzer uygun kurulmaya devam edecek, Çarşamba günü ise Bardakçı pazar yerinde kurulacak. Bardakçı Mahallesi’nde kurulan tuhafiye pazarı ise Cumartesi günleri aynı yerinde kurulmaya devam edecek. Karar ilçe belediye meclisimizce oy birliği ile alınmıştır. Çarşı ve Bardakçı pazar yeri pazar kurulmadığı günler Konya Muhacir Pazarı gibi otopark, toplantı ve nikah gibi halkımızın müşterek kullanacağı alanlar olarak faaliyet gösterecektir. Belediyemiz merkezdeki yoğunluğu azaltmak için Bardakçı, Karkın ve Alibeyhüyüğü pazar yerleri dönemimizde tamamlanmıştır ve istek doğrultusunda yeni pazar yerlerinin de açılması programa alınacaktır. Esnaf Sanatkarlar Odası ile iki taraflı görüntü olarak Çarşamba günü pazar yerinin Bardakçı’da kurulması için ilçe meclisimize lokal pazar yeri kurulması önerilecektir” denildi.