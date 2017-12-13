Esnaftan yol tepkisi

Yaklaşık 6 ay önce trafik sorununa çözüm bulmak adına Balıkpazarı ve Demir Çelik kavşağı arasında yer alan yaklaşık 150 metrelik bölümün halk otobüsü, itfaiye ve ambulansların geçişi için dubalarla tek şeritli tercihli yol yapılmıştı. Yol güzergâhı üzerinde yer alan Kızılay İş Merkezinin alt kısmındaki esnaflar uygulamadan dolayı yaşadıklarını sıkıntıların çözüme kavuşturulması için eylem yaptı. İş yerlerinin üzerine ‘Kapatıyorum’ yazılı afişler asan esnaflar ellerindeki dövizlerle slogan atarak duruma tepki gösterdiler.

Toplanan esnaflar adına açıklama yapan Murat Özkaya, yapılan uygulamadan dolayı bazı esnafların dükkanlarını kapattıklarını kendilerinin ise kapatma noktasına geldiklerini söyledi. Özkaya, ambulans ve toplu taşıma yolu olarak adlandırılan yolun sadece halk otobüslerine hizmet ettiği de kaydederek, “Bu uygulama anayolu daraltmakta, trafiği sıkıştırmakta, yaya kaldırımını tehlikeye atmaktadır. Özel araçların duraklama yapamaması nedeni ile iş yerlerimizi müşteri, toptancı, kargo aracı gibi araçlar uğrayamamaktadır. Kendi aracımızdaki yükleri bile iş yerlerimize indirememekteyiz. Belediye ve Valiliğe dilekçelerle yaptığımız başvurulara rağmen soruna bir türlü çare bulunamadı. Bu uygulama yüzünden esnaflar bir kısmı kapanmıştır, birçoğu da kapatmayı düşünmektedir. Çünkü gelirimiz yarı yarıya düşmüştür. Eğer bu 150 metre uzunluğundaki dubalar trafiği çözüme ulaştırıyorsa o zaman biz ruhsatlarımızı iptal edelim, dükkanlarımızı kapatalım. Başka bir yerde iş yeri arayalım. Biz bu konuda yetkililerden çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.

Yasin Erdem