ESOGÜ'de prostas kanseri için stant açıldı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TURKMSIC) tarafından prostat kanseri hakkında bilgilendirme standı açıldı.

ESOGÜ’den yapılan açıklamaya göre, hastane poliklinikler girişinde açılan stantta, prostat kanserinin Türkiye’deki son verilere göre 40 yaş üzeri erkeklerde en sık görülen 2. kanser türü olduğunun bilgisi verildi.

Stantta halkı bilinçlendirmek için broşürler de dağıtılırken prostat kanserinin tanımı, belirtileri, erken teşhisinin önemi, muayenesi ve tedavisinin nasıl yapıldığı anlatıldı.

Ayrıca, prostat kanserine yönelik radyoterapi ve hormon tedavilerinin erkeklerin cinsel sağlığına etkisinden bahsedildi. Belirtileri taşıdığı düşünülen kişilere, üroloji polikliniğine giderek gereken muayeneleri yaptırmaları tavsiye edildi.