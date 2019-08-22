ESTA’nın inşa ettiği havalimanının açılışını Putin'in yapması bekleniyor
İSTANBUL (AA) – Türk inşaat şirketi ESTA Construction’ın inşa ettiği Saratov Yuri Gagarin Uluslararası Havalimanı’nın 27 Ağustos'ta resmi açılışı gerçekleştirilecek.
ESTA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yanı sıra Rusya’daki faaliyetleriyle de dikkati çeken ESTA Construction, Rusya’da bir dev projeyi daha başarıyla tamamladı. ESTA Construction tarafından anahtar teslim yapımı tamamlanan Saratov Yuri Gagarin Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışı yapılacak.
Havalimanı, ziyaretçilerin kamera karşısına geçip fotoğraflarını anında alabildiği, kendilerini kozmonot gibi hissettiren bir teknolojiyi içinde barındıran ve ayın zamanda içerisinde bir uzay müzesinin de olduğu tek havalimanı olarak öne çıkıyor.
– İlk uçuş gerçekleştirildi
43 bin 147 metrekare alana inşa edilen ve yıllık 1 milyon yolcu kapasitesine sahip olması beklenen havalimanındaki ilk uçuş ise geçen günlerde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’ndan havalanan Aeroflot’un Pobeda isimli Boeing 737-800 uçağı, yeni havalimanına inişini yapmış oldu.
Resmi açılışının 27 Ağustos’ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılması planlanan Saratov Yuri Gagarin Uluslararası Havalimanı, 12 Nisan 1961’de uzaya çıkan ilk kozmonot olarak tarihe geçen Yuri Gagarin’in uzay yolculuğu dönüşü iniş yaptığı Saratov kentinde yer alıyor.
Rusya’nın sıfırdan inşa edilen 2’nci havalimanı projesi olma özelliğini taşıyan Saratov Yuri Gagarin Uluslararası Havalimanı, modern mimariyi şehrin tarihsel dokusuyla birleştirerek tasarım ve mühendislik anlamında da ilgi topluyor.
Öncesinde Avrupa’nın en lüks futbol sahası Krasnodar Arena projesini de tamamlayan, ardından Alman Mercedes firmasının Rusya’daki ilk fabrikasının inşaatını gerçekleştiren ESTA Construction, bu fabrikayı planlanandan önce, 18 ay gibi kısa bir süre içinde üretime hazır hale getirmişti. Rusya’nın prestij yatırım olarak gördüğü Mercedes fabrikasının açılışı da yine Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından yapılmıştı.
ESTA Construction tarafından inşa edilen, dünyanın en lüks ve teknolojik statlarından Krasnodar Arena, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından ziyaret edilmiş ve tam not verilmişti.
-
Coğrafi işaretli Çubuk turşusu ATO'da kuruldu
-
Karaman'ın Ulu Camisi yüzyıllardır ayakta
-
InnoPark'ta teknoloji ve tasarım “ürüne” dönüşüyor
-
ESTA’nın inşa ettiği havalimanının açılışını Putin'in yapması bekleniyor
-
Sodexo online yemek sipariş dönemini başlatıyor
-
Başkentten kısa kısa
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.