Estetik mağdurları buluştu

Adana’da internette kendisini estetik uzmanı olarak tanıtan bayan kuaförüne dudak silikonu ve botoks yaptırıp mağdur olanlar, birlikte hukuk mücadelesine hazırlanıyor.

Merve Keleş ile Z.U.’nun gerisinde, eşi Celal ile birlikte botoks ve dudak dolgusu yaptıran Güllü Su Baskını, kendisi gibi mağdur olan hemşire Merve Keleş’i tedavi gördüğü ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti.

Güllü Su Baskını, Merve’nin yalnız olmadığını çoğu mağdurun olduğunu ve ortaya çıkmadıklarını belirterek, insanları duyarlı olmaya çağırdı.

Elif Ayşenur Bay