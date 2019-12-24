ESTÜ ve ESOGÜ öğrencileri “2. Ar-Ge Proje Pazarı”ndan birincilikle döndü
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencileri, Göller Bölgesi Teknokenti ile Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Isparta'da düzenlenen 2. Ar- Ge Proje Pazarı'nda birincilik ödülü aldı.
Isparta Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde 8 prototip, 7 dijital tasarım ve 8 iş fikrinin yer aldığı etkinlikte, proje kapsamında üretilen iş fikirleri arasından birinciliğe layık görülen ekiplere ödülleri verildi.
"Dijital tasarım" kategorisinde ESTÜ Havacılık Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencilerinden Sinan Ünlü, Furkan Tavlı ve ESOGÜ öğrencisi Bedirhan Olur ile akademik danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Savaş Ateş’ten oluşan Eskişehir ekibi yarıştı.
Ekip, "havaalanları" konusunda geliştirdikleri ve yerel yönetim uygulamalarına aktardıkları "Bildir" isimli proje ile birincilik elde etti.
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ESTÜ ve ESOGÜ öğrencileri “2. Ar-Ge Proje Pazarı”ndan birincilikle döndü
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