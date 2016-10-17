Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Yılmaz Sivas'ta

SİVAS (AA) – Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mehmet Ünal Yılmaz’ın Sivas et entegre tesislerinde incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tesisleri inceleyen Yılmaz ve Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız, Sivas İl Özel İdaresi Plan Proje ve Yatırım İnşaat Müdürü Göksel Yerlikaya’dan tesiste yapılan çalışmalar ve gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

Sivas İl Özel İdaresi tarafından 2013 yılında ihalesi yapılarak yapımı gerçekleştirilen tesisi heyete gezdiren Yerlikaya, tesisin yapım sürecini, hedeflerini ve kentin et ve süt kurumu Sivas kombinasından beklentilerini Yılmaz’a aktardı.

Yılmaz ise kasım ayının ilk haftasında bakanların katılımı ile et ve süt kurumu adına açılış töreni gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.

Son düzenlemelerle birlikte tesisin hizmet verecek duruma geldiğini belirten Yılmaz, personel atama ve alımlarının da tamamlandığını belirterek şunları kaydetti:

“Sivas’a ve ülkemize önemli bir tesis kazandırıldı. Bu tesisin en iyi şekilde hizmet vermesi için çalışmaları hızlandırdık ve artık son noktaya geldik. Bundan sonraki çalışmalarda Et ve Süt Kurumuna, Sivas İl Özel İdaresine, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne ve Sivaslı çiftçilere önemli görevler düşüyor. Tesisin hizmete girmesiyle birlikte koordinasyon içinde çalışacağız. Bu güzel eserin ülkemize ve Sivas’a kazandırılmasında emeği geçen sayın bakanlarımıza, milletvekillerimize, valilerimize teşekkür ediyoruz.”