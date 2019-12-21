Etimesgut'taki alternatif güzergahlar için ihaleye çıkılıyor
Ankara (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesince, Etimesgut Türk Kızılayı ve İstasyon caddelerine alternatif bulvar ve alt geçit yapımı için ihale süreci gelecek hafta başlayacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla İstasyon Caddesi üzerindeki 3 ışıklı kavşağa 3 alt geçit, açılacak alternatif bulvar üzerine ise 4 demiryolu geçiş köprüsü ile 1 alt geçit yapılması planlanıyor.
Bu kapsamda trafik sorununun yaşandığı 4 kilometrelik yol üzerinde bulunan Hikmet Özer Caddesi Kavşağı, 1632. Cadde Kavşağı ile Atilla Eşer Caddesi Kavşağı'na 3 ayrı alt geçit inşa edilecek. Fen İşleri Daire Başkanlığınca ilk ihale, 25 Aralık'ta 2 alt geçit için yapılacak.
İhale sonrası 5 ayda tamamlanması planlanan iki alt geçitle İstasyon Caddesi'nin trafik yoğunluğunun büyük ölçüde azaltılması amaçlanıyor.
Ayrıca, Turgut Özal Köprüsü'nden sonra Ankara Bulvarı istikametindeki yolda şerit sayısı 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6'ya çıkartılacak. Köprüden önce Etimesgut'un iç kısımlarında yer alan yol ise imar planı nedeniyle 2 gidiş 2 geliş şeklinde kalacak.
Fen İşleri Daire Başkanlığınca Ankara Çevre Otoyolu bağlantısından itibaren şehir merkezi istikametinde 3 şeritli tek yön olarak tasarlanan alternatif güzergah da planlandı. Buna göre, tek yön uygulaması Etiler Caddesi Köprülü Kavşak bağlantısını geçtikten sonra tekrar iki yönlü trafiğe dönüştürülecek. Şehir merkezinden gelen trafik ise İstasyon Caddesi’ne verilmeden park bölgesinden demiryolu üzerinden yapılacak bir köprü ile TCDD hatlarının kuzeyine bağlanarak Elvankent istikametinde 3 şeritli yeni bir güzergah oluşturulacak.
Şehir merkezi istikametinden gelen trafik, tek yönlü olarak 2304. sokağa verilerek İstasyon Caddesi’nin güneyi için lokal trafik dağılımı yapılacak. Bu tek yön uygulamasıyla Hikmet Özer Caddesi’nin de tek yönlü olarak hizmet vermesi sağlanacak. Yeni güzergah boyunca 1632. Cadde bağlantısı TCDD hatlarının üzerinden köprü geçişleriyle mahalle bağlantısına izin verecek şekilde yapılacak. Yeni güzergahın, TCDD Emirler İstasyonu'nu ve Çevre Otoyolu'nu geçtikten sonra, TCDD hatlarının üzerinden bir köprü vasıtasıyla mevcut güzergahına ve mevcut çevre yolu girişlerine bağlantısı yapılacak. Alternatif yolla İstasyon Caddesi şehir merkezi istikametinde tek yön olarak çalışacak ve 3 farklı noktada bulunan sinyalize kavşaklar ortadan kalkarak trafik akışı kesintisiz sağlanacak. Elvankent istikameti de tek yön çalışacak ve kesintisiz trafik akışı bu yönde de sağlanmış olacak.”
-
Williams Sendromlu oğlunu “nefes terapisi”yle hayata bağladı
-
Çaldığı çelik kasayı ayağına düşürmüş
-
Teknopark Ankara sivil İHA'lar için test merkezi kuracak
-
Yabancı turistlerin Mevlana aşkı
-
TBB Başkanı Feyzioğlu: “Yargı reformu, bu ülkenin refahı için kaçınılmaz”
-
Niğde'de görme engelli kişi, İŞKUR desteğiyle kendi işini kurdu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.