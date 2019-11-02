Etkin ve bilinçli gübreleme verimi “katlıyor”
KONYA (AA) – ABDULLAH DOĞAN – Gübre Fabrikaları Türk AŞ (GÜBRETAŞ) Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, toprak analizine dayalı etkin ve bilinçli gübrelemenin verimi artırdığını belirterek, "Fındıkta ülke ortalamasının 4 katı, mısırda 2 katı, patateste yüzde 35, ayçiçeğinde yüzde 40, şeker pancarında ise yüzde 50 verim artışı elde ettik." dedi.
Yumaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında bitkisel ürünler için örnek uygulamalar gerçekleştirdiklerini söyledi.
Türkiye'de 30 noktada uyguladıkları model üretim alanlarında yüksek verim elde edildiğini anlatan Yumaklı, GÜBRETAŞ'ın geliştirdiği, 20'ye yakın bitkiye ve bölgeye özel gübre çeşidi ile tarımda verimliliği artırmayı hedeflediklerini vurguladı.
Yumaklı, toprak analizine dayalı bitki besleme programlarının uygulandığı arazilerdeki sonuçları etkinliklerle üretici ile paylaştıklarını vurguladı.
– Toprak analizine dayalı bilinçli gübreleme verimi artırdı
GÜBRETAŞ uzman ziraat mühendislerinin toprak analiz sonuçlarına göre hazırladığı araziye özel bitki besleme programıyla yüksek verimin yanında kaliteli ürünün elde edildiğini anlatan Yumaklı, şöyle konuştu:
"Toprak analizine dayalı etkin ve bilinçli gübrelemeyle verim artıyor. Yaygın üretimi yapılan 13 çeşit tarımsal üründe üreticilerimizi mutlu eden sonuçlara ulaştık. Fındıkta ülke ortalamasının 4 katı, mısırda 2 katı, patateste yüzde 35, ayçiçeğinde yüzde 40, şeker pancarında ise yüzde 50 verim artışı elde ettik. Bu program aynı zamanda yeterli gübrelemeyi ifade eder. Tarlada ekilen ürün için normalde 100 kilogram kullanacağınız yerde yüzde 20 daha az gübre kullanımını öneriyoruz. Böylelikle daha fazla verim elde ediyorsunuz."
– "Şeker pancarında yüzde 50'inin üzerinde verim artışına ulaştık"
Yumaklı, Samsun'daki model üretim sahasındaki fındık hasadından elde ettikleri yüksek verime işaret ederek, şunları kaydetti:
"Kahramanmaraş'ta mısır üretiminde ise Türkiye ortalamasının 2 katı verim elde ettik. Konya Altınekin'de yaptığımız ayçiçeği hasadında da Türkiye ortalamasının yüzde 40 oranında verim artışına ulaştık. Niğde'deki patates denemesinde ise yüzde 35 verim aldık. Bunlar Türkiye ortalaması. Bölgesel olarak da verimde yüzde 25'in altına düşmedik. Konya'daki önder çiftçimizle şeker pancarında yüzde 50'inin üzerinde verim artışına ulaştık. Bu sonuçlar da açıkça gösteriyor ki, etkin gübreleme ve bilinçli tarım yöntemleri ülkemizdeki tarımsal üretim için çok önemlidir."
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