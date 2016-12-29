ETO Başkanı Güler:

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, “Hükümetimizin almış olduğu önlemler, açıklanan reform ve teşvik paketleri, özellikle son dönemde tüccar ve sanayicilere yönelik kredi faaliyetleri ekonomide hareketlenmemize vesile oldu.” ifadelerini kullandı.

Güler, yazılı açıklamasında, 2016 yılının ülke açısından olumsuzlukların yaşandığı bir yıl olduğunu bildirdi.

Milletin birlik ve beraberliği, devletin kararlılığına rağmen, sıkıntıların tamamen aşılmadığına işaret eden Güler, şunları kaydetti:

“Başta ihracatçı üyelerimiz olmak üzere büyümeye çalışan KOBİ’lerimiz finansal anlamda zorlandı. Bu ortamda sınırlı Merkez Bankası müdahalesine rağmen Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan döviz bozdurma kampanyasıyla kur artışı durdurulmaya çalışıldı. Hükümetimizin almış olduğu önlemler, açıklanan reform ve teşvik paketleri, özellikle son dönemde tüccar ve sanayicilere yönelik kredi faaliyetleri ekonomide hareketlenmemize vesile oldu. Eskişehir Ticaret Odası tarafından bile 54 milyon liralık kredi hacmi sağlandı. Bütün odaların ortak hacmi, KOSGEB tarafından verilen kredilerle birlikte tüccar ve sanayici hem moral buldu hem de nefes aldı. 2017 yılının ise Türkiye için kayıpların telafi edileceği, sağlıklı büyümenin artarak devam edeceği bir yıl olacağını umut etmekteyiz.”

Başkan Güler, ekonominin 2016 yılındaki kırılganlığını 2017’de aşmak zorunda olduğunu belirterek, “Özellikle siyasetin yönlendirdiği dinamikleri Türkiye ekonomisi kırmak zorundadır. İkili ilişkilerde yaşanan siyasal sorunların (Rusya, AB ve ABD örneği gibi) ekonomimize yansımaları önemli sorunumuz haline geldi. 2016’da Rusya ile yaşanan sıkıntılar nedeniyle hem turizm hem de ihracatımız büyük sıkıntı yaşadı. 2017 hedefimiz bu gibi gerilimlerden hem ülkemizi hem de ekonomimizi uzak tutmaya çalışmak temel politikamız olmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

– “Yeni Gümrük Birliği Anlaşması AB ile ticarete güç katar”

Güler, 2017 yılında ihracatçıya verilen desteklerin 1 milyar liradan 3 milyar liraya yükseltilmesi ve 2017 bütçesinden Ar-Ge ve inovasyona 5,8 milyar lira pay ayrılmasının tüccar ve sanayici açısından umut verici olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesiyle en önemli ihracat partnerimiz Avrupa Birliği ile yaptığımız ticarete yeni bir boyut kazandırmalıyız. Anlaşmanın günümüz koşullarına yeniden uyarlanması neticesinde Türkiye-Avrupa Birliği ticaret hacmi de artacak, ihracatçı üyelerimizin pazar payları gelişecektir. Yeni Gümrük Birliği Anlaşması AB ile ticarete güç katar. 28 bin 824 liralık kişi başına gayrisafi milli hasıla geliriyle Türkiye’nin ilk on şehri arasında yer alan Eskişehir, ileri teknolojiye dayalı sanayisi, havacılık ve raylı sistemlerdeki tecrübesi, madencilik ve seramik sektöründeki yatırımlarıyla 2017 yılında da ihracatın yükselen yıldızlarından biri olmaya devam edecektir. Bütün bunlar ışığında Eskişehir’in 2017 yılında da büyümeye ve gelişmeye devam edeceğine, Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon üssü olma yolunda kararlılıkla ilerleyeceğine inanıyoruz.”