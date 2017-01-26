ETO üyeleri İstanbul Mobilya Fuarı'na katıldı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Ticaret Odası (ETO) üyeleri, 114 ülkeden ziyaretçi ve alım heyetinin yer aldığı Uluslararası İstanbul 13. Mobilya Fuarı’na katıldı.

ETO’nun mobilya üretimi ve satışında faaliyet gösteren üyeleri, 24-29 Ocak arasında Yeşilköy CNR Fuar Merkezi’de düzenlenen Uluslararası İstanbul 13. Mobilya Fuarı’na (İMOB) katıldı.

İstanbul’da 150 bin metrekarelik alanda düzenlenen, 114 ülkeden ziyaretçi ve alım heyetinin katıldığı fuarda 600’e yakın firma stant açtı.

Fuarda stant açan Eskişehir firmalarını da ziyaret eden ETO üyeleri sektörel bağlantılarını güçlendirerek, iş yaptıkları firmaların üst düzey temsilcileri ile de bir araya gelme fırsatı yakaladı.