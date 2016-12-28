ETO'dan şehit ailelerine destek

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, her yıl düzenlenen bütçe yemeği yerine şehit ailelerine bağış yapılmasına karar verdiklerini bildirdi.

ETO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis toplantısında konuşan Başkan Güler, Kayseri’deki terör saldırısında ve Suriye’deki operasyonlarda şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Türkiye’nin birlik ve beraberlik içinde darbe girişimini atlattığını belirten Güler, “Artık ekonomik seferberliğin yapılması gerekir. 2016 yılında ETO olarak hem demokrasimize sahip çıktık hem de projelerimizi hayata geçirmek için çalıştık. Üyelerimizin finansman sıkıntılarını aşabilmeleri için kendi öz kaynaklarımızı kullandırarak 54 milyon lira kredi imkanı sağladık. 300 ihracatçı üyemizi dünyanın en önemli fuar organizasyonları ile buluşturduk. KOSGEB işbirliği ile düzenlediğimiz girişimcilik eğitimleri sayesinde 82 girişimcimiz iş yerini açtı.” ifadesinde bulundu.

Güler, her yıl düzenlenen bütçe yemeğinin bu yıl düzenlenmediğine işaret ederek şunları kaydetti:

“Şehitlerimizin olduğu, Eskişehir’imizin de şehit acısı yaşadığı bir dönemde bütçe yemeği düzenlemeyi uygun görmedik. Bütçe yemeğini düzenlemiş gibi düşünerek ve üzerine de ekleyerek, şehit ailelerine 18 bin lira bağış yapacağız.”