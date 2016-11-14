EURAS; “Batı 15 Temmuza duyarsız kaldı”

15 Temmuz’da yaşanan alçak darbe girişiminin yaraları tez sarılırken, konuyla ilgili Batı’nın vurdumduymaz tutumu sorgulanıyor. Avrasya Üniversiteler Birliği’nin, darbe girişiminin Avrupa’da ve dünyadaki yansımalarının masaya yatırdığı panele alanında uzman birçok milletlerarası akademik ad katıldı. İstanbul Okumuş Üniversitesi’nde (İAÜ) gerçekleşen konferansa hatip olarak Londra’dan Diplomasi Akademisi Onursal Başkanı Prof. Joseph Mifsud, İsviçre’den siyasi araştırmacı ve Avrasya bölgesini yakından izleyen uzmanlardan Dr. Stephen Roh, Milletlerarası Hukuk Uygulamaları Peşine Düşüp Takip Merkezi Başkanı Dr. Nagi Idris, İtalya’daki La Sapienza Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan bununla beraber da Türkiye ile ilgili yazmış olduğu kitaplarıyla tanıdık Fabio Grassi ve İAÜ İktisadi ve Yönetimsel Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Nazım İrem katıldı.

“BATI’NIN BİZİ ANLAMASI İÇİN KENDİMİZİ ANLATMAMIZ LAZIM”

Avrasya coğrafyasında bulunan yükseköğretimlerin kalitesini arttırmak ve akademik çalışmalara imza için 8 sene önce kurulan EURAS’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda da İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Okumuş, “15 Temmuz’un önemini Batı’nın anlaması için öncelikle kendimizi anlatmamız lazım” dedi. Mustafa Aydınlatılmış bununla beraber, “Paneldeki konuşmacılarımızı bilhassa yabancı akademisyenlerden seçtik ve hiç Türk hatip koymadık. Çünkü ayrıntılarıyla onların bakışı ve görüşüyle 15 Temmuz darbe girişiminin algısını ve yankısını izlemek istedik. Çoğu uluslararası akademisyen de Batı’nın bu anlamda yanlı davrandığını, 15 Temmuz’daki Türk halkının ortaya koymuş olduğu demokratik duruşun gerçek niyetini algılamaktan uzak olduğunu düşünüyor ve dile getiriyor. Dolayısıyla bu stil çalışmaların Türkiye’de öbür platformlarda yapılması, bilhassa de Avrupa’ya 15 Temmuz hain darbe girişiminin aşağı yatan sebepleri ve Türk halkının buna aleyhinde göstermiş olduğu reaksiyonu anlatmamız gerekli. Biz burada oturup kızarak bir yerlere varamayız. İğneyle kuyu kazar gibi açıklama yapmak zorundayız. Eğer anlatmazsak karşı taraf bizi anlamaz” şeklinde konuştu.

“AB ORTAYA ÇIKAN GELİŞMELERE YAVAŞ TEPKİ VERDİ”

Konferansın moderatörlüğünü yapan İAÜ İktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Nazım İrem de, “Panelin ortak sonucu olarak AB’nin 15 Temmuz ile ortaya çıkan gelişmelere yavaş tepki verdiği konusunda ayrıca fikir olduk” şeklinde konuştu.

AB için “Gerçekten öncelikle dikkatsiz kaldı” diyen Prof. Dr. Celal Nazım İrem konuşmasına şöyle devam etti; “Öncelikle kayıtsız davrandılar. Sonucun ne olacağını görmeye çalıştılar ve sonradan da ikili bir tutum sergilediler. İlerleyen zamanlarda da yarı bu darbe girişimi hiç olmamış ve ondan sonrası daha önemliymiş gibi davranmaya başladılar. Gerçekte AB ile Türkiye birbirleriyle fazla değişik şekillerde benzer iki alan. AB’nin ortaya çıkan kuvvetsiz tutumu için iyileştirici bir sürece ihtiyaç var. Bu da iki bölgenin iki taraflı bağımlılıklarını ve sorumluluklarını hatırlamasıyla oluşabilecek bir süreç. Konferansta aynı zamanda Türkiye’nin kritik rolü de değerlendirildi. Keza enerji coğrafyası açısından keza de çevresindeki rejimlerin oluşturduğu iktidarsızlık ortamının Türkiye’ye etkileri konuşuldu. Bunun sonucunda da askeri rejimler, ülkelerde küresel koşullar aşağı bir çözülme sürecini tetikliyorlar. sonuç olarak da panel, demokrasinin daha da geliştirilmesinden başka bir çözüm yolu oluşturulmadığına dair bir sonuca vardı.”

Konferans sonunda konuşmacı olarak katılan akademisyenlere plaket verilirken bununla birlikte da İAÜ Müzik Kulübü göre 15 Temmuz için hazırlanan klip de büyük alkış topladı.