EURO 2020'nin logosu Londra'da tanıtıldı

LONDRA (AA) – 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın logosu, İngiltere’nin başkenti Londra’da tanıtıldı.

Turnuvada yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yapacak olan Londra’daki belediye binasında gerçekleştirilen programa, UEFA’nın yeni başkanı Aleksander Ceferin, İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, Londra Belediye Başkanı Sadık Han ve çok sayıda davetli katıldı.

Altmışıncı yılında toplam 13 ülkenin ev sahipliği yapacağı turnuvanın logosunda Londra’nın simgelerinden Tower Bridge kullanıldı. 2020 yılının temmuz ayında yarı final ve final maçları, 90 bin kişilik Wembley Stadı’nda oynanacak.

UEFA Başkanı Ceferin, törende yaptığı konuşmada, EURO 96’dan 24 yıl sonra futbolun bir kez daha İngiltere’ye döneceğini belirterek, “Bu turnuvanın, Londra’da ve Wembley Stadı’nda ustalıkla yapılacağı açık. Taraftarların ve ziyaretçilerin turnuvaya yoğun ilgi göstereceğinden eminim. EURO 2020’nin birçok ülke ve kentte düzenlenmesi, böylece futbolun ülkeler arasında bir köprü görevi yaptığını görmek büyük keyif.” diye konuştu.