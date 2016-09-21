Eurovision birincisi '1944' klibinin prömiyeri yapıldı

KİEV (AA) – Kırımlı Tatar sanatçı Jamala’nın Eurovision Şarkı Yarışması 2016’yı kazandığı “1944” isimli şarkısı için çekilen klibin dünya prömiyeri yapıldı.

Jamala, başkent Kiev’de düzenlediği basın toplantısında, “1944” şarkısının klibinin yarından itibaren gösterileceğini belirtti.

Klibin, Ukrayna’nın Çernovtsi bölgesinde, bin 565 metre yükseklikte, Tomatik Dağı’ndaki terkedilmiş bir askeri üste çekildiğini ifade eden Jamala, çekimlerin soğuk hava ve zor şartlar altında, 3 günde ve 50 kişilik bir ekiple gerçekleştiğini anlattı.

Jamala: Bu klip, güzel dudak ya da uçuşan saçlar ile ilgili değil



Klibi Anatoliy Saçivko’nun yönettiğini, Nikita Kuzmenko’nun çektiğini aktaran Jamala, şunları söyledi:

“Bu klip, güzel dudak ya da uçuşan saçlar ile ilgili değil. Bu klip, insanların nasıl kendi toprağı için mücadele ettiği hakkındadır. Klipteki insanlar şunu görüyorlar: Bir felaket gerçekleşiyor ve ortaya uzay gemileri çıkıyor. Oradaki insanlar korkmaya başlıyorlar. Onlar, uzaylıların bu dünyaya niçin geldiklerini, iyilik için mi yoksa kötülük için mi geldiklerini bilmiyorlar fakat o insanlar artık telaşlanıyorlar. İşte bu klipte bu telaşı anlatmaya çalıştık.”

Kliple, 1944’te yaşanan trajedi ve felaketi aktarmaya çalıştıklarını kaydeden Jamala, herkesin bu klipte kendi geçmişini bulmasını ve sonucu izleyicinin kendisinin çıkarmasını istediğini kaydetti.