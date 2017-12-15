Ev değil otobüs durağı

Yeşilırmak’ın kıyısına sıralanıp şehre gelen turistlerin ilgisini çeken tarihi Yalıboyu Evleri’nden esinlenen Amasya Belediyesi, yeni otobüs duraklarının yerlerine tıpkı bu evler gibi duraklar konuşlandıracak. Belediyeye ait imalathanede ilk etapta ahşap 10 durağın yapıldığını belirten Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, “Eğer halkımızdan olumlu dönüşler alırsak otobüs duraklarını bu ve buna benzer türevleriyle şekillendirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Kendisini konağın içinde gibi hissettiğini söylediği durakta bir süre oturduktan sonra gelen halk otobüsüne binen Başkan Özdemir, vatandaşlar da görüştü.

İlk gördüğünde şaşırdığı durakta otobüs bekleyen Ferdi Mutlu da durağı çok beğendiğini anlattı.

Murat Çelik

