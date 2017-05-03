Evcil Hayvan Mağazacılığında Milyon Dolarlık yatırım

2010 yılında kurulan ve kısa sürede 11 mağaza 2 e-ticaret sitesi ve 1 lojistik merkezi ile evcil hayvan sektörüne 60’ın üzerinde personeli ve yüzlerce tedarikçisi ile hizmet vermekte.

Pet sektöründe 5 Milyon Doların üstünde bir büyüklüğe ulaşan işyeri Türkiye’de ilk olan Pet Market Konseptini İstanbul Esenyurt’taki 2000 m2’lik mağazası ile hayata geçirerek pazarın büyümesine ve gelişmesine etki edecek önemli bir yatırım gerçekleştiriyor.

Tropik Evcil Firmasının Genel Müdürü Selim Kınsun’un açıklamasında “ Kurulduğumuz günden bu yana en manâlı hedefimiz, ülkemizde oluşmaya başlayan evcil hayvan besleme kültürünün yaygınlaşmasında üzerimize düşen görevi en başarılı şekilde yerine getirerek, hem evcil dostlarımıza hem de onların dostlarına batılı ülkelerdeki standartlarında üzerinde hizmet verebilmektir” dedi.

Bu yeni marketle, sektörde çok daha üst düzey hizmet verme yarışını bir üstteki seviyeye taşıyor.

6 Mayıs Cumartesi günü yapılacak kurumsal açılışta sektörün manâlı firmaları ve basın mensupları ağırlanacağı belirtildi.