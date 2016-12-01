Evde Çocuk Bakımı projesi genişledi!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş’ın yaptığı açıklamaya tarafından, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği göre müşterek finanse edilen proje, 6 Mart 2015’te pilot iller olarak belirlenen İzmir, Bursa ve Antalya’da uygulanmaya başlandı. SGK İstanbul İl Müdürü Göktaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ” Proje dahilinde 0-2 yaş arası çocuk sahibi kadınların çocuk bakımı dolayısıyla meslek yaşamından kopmaması hedefleniyor ve annelere, sigortalı çocuk bakıcısı istihdam etmeleri halinde aylık 416 avro takviye sağlanıyor. Projeden bugüne dek 6 bin 755 anne ve 8 bin 418 çocuk bakıcısı faydalanırken, toplamda 15 milyon avro hibe dağıtıldı. 50 milyon avroluk bütçesiyle alanında uygulanan en büyük proje olan, “Evde Çocuk Bakımı Projesi’nin kapsamı, bayan istihdamına sağladığı katkı dolayısıyla 1 Aralık 2016’dan geçerli almak üzere genişletilecek. Bu çerçevede projenin halen yürütüldüğü illere İstanbul ve Ankara da dahil edilirken, ilk tescil aşamasında İstanbul için 3 bin 500, Ankara için bin 500 almak üzere toplam 5 bin belli kayıt alınacak.

Muhakkak evraklar 5 Aralık’ta

Ankara ve İstanbul için ön evraklar 28 Kasım 2016 saat 10.00 itibarıyla www.sgk.gov.tr ve www.evdecocukbakimi.net adreslerinden, muhakkak arşiv ise 5 Aralık 2016’dan itibaren Ankara ve İstanbul İl Müdürlüklerinde kurulan tescil ofislerinden alınmaya başlanacak.

Yükümlülüklerini yerine getiren faydalanıcı annelere verilen 300 avro hibe tutarı 320 avroya, engelli çocuğu olan ya da tek ebeveyn anneler veya sertifikalı çocuk bakıcısı istihdam eden annelere yapılan 390 avroluk ödeme tutarı ise 416 avroya çıkartılacak.

Hangi koşullar gerekiyor?

“Başvuru tarihi itibariyle 0-24 ay aralığında çocuğu olmak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı elde etmek. Bir işverenin yanına sigortalı olarak tam zamanlı çalışıyor elde etmek. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa illerinden birinde çocuğuyla birlikte benzer evde ikamet etmek. Analık izin süresini geçirmiş elde etmek. Annenin yıllık sıradan brüt ücreti, minimum ücretin brüt tutarının iki katını aşmamalıdır. Çalıştırdığı çocuk bakıcısıyla aralarında; kendisi veya eşinin birinci derecede, çocuk bakıcısı ile aynı evde oturuyorsa 3. dereceye dek akrabalık ilişkisi bulunmamak. Proje dahilinde çocuk bakıcısı olarak çalışmamak. En geç belirli tescil tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna Ilave-9 zarfında(çocuk bakıcıları da dahil ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı) sigorta kaydını yaptırmış elde etmek şartıyla tam zamanlı çocuk bakıcısı istihdam etmek.”

Çocuk bakıcısı elde etmek için koşullar

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve kadın elde etmek. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa illerinin birinde ikamet ediyor almak. Hizmet akdine alt Ilave-9 dahilinde tam zamanlı sigortalı çalışan edinmek. Bakımını üstlendiği çocuğun anne veya babası ile birinci derece, ebeveyn ile benzer evde oturuyorsa 3. dereceye değin akrabalık ilişkisi bulunmamak. en az ilkokul mezunu ve en az 18 yaşında almak.”