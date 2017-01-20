Evde eğitim gören öğrenciler karne aldı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Valisi Azmi Çelik ve eşi Emel Çelik, evde eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek karnelerini verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Gökmeydan Mahallesinde oturan Selin Nur Özen’in karnesini veren Vali Çelik, birinci dönemi takdir ile bitiren öğrenciye çeşitli hediyeler verdi.

Selin Nur Özen’in sabah okulda öğleden sonra ise evde ikili eğitim aldığını öğrenen Vali Çelik, şöyle devam etti:

”Öğrencilerimizin iyi bir eğitim almalarını sağlamak için devlet olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yarınlarımızın umudu olan çocuklarımıza büyük bir değer veriyor, iyi bir eğitim almalarını önemsiyoruz. Devletimizin önem verdiği projeler arasında olan ‘evde eğitim’ programı, her ne koşulda olursa olsun çocuklarımıza güzel bir hizmet sunmaktadır. Çocuklarımız, bizim en değerli ve kıymetli birer parçamızdır.”

Müzik dinlemeyi ve kitap okumayı çok sevdiğini söyleyen öğrenci Selin Nur Özen de, kendisine eğitim veren bütün öğretmenlerine teşekkür etti.

Vali Çelik daha sonra doğuştan ”Epidermolysis Bullosa” hastası olan ve sürekli vücudunda yaralar oluşan Elif Sultan Karabayır’ın karnesini Emek Mahallesindeki evinde verdi.

Babası Osman Karabayır’dan Elif’in hastalığı hakkında bilgi alan Vali Çelik, Milli Eğitim Bakanlığının uygulamaya koyduğu evde eğitim sisteminin çocukların gelişmesine ve sosyal hayatın içerisinde olmasına büyük katkı sağladığını bildirdi.

Vali Çelik, Elif’in tedavisi ve eğitimiyle yakından ilgilendiklerini anlatarak, “Elif, hep güler yüzlü cana yakın bir kızımız. Hastalığı nedeniyle okula gidemiyor ama karnesini biz ona getirdik. Başarılarının devamını diliyor, gelecek hayatında hep mutlu olmasını temenni ediyoruz.” diye konuştu.

İngilizce öğretmenliğinin idealleri arasında olduğunu aktaran Elif Sultan Karabayır da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu güzel anı yaşatan herkese teşekkür eden Karabayır, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı’nın ve Eskişehir Valiliği’nin kendine büyük desteği olduğunu kaydetti.

Ziyaretlerde Vali Çelik’e İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ve eşi Nuray Özen de eşlik etti.