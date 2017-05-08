Evdeki balık kokusu nasıl yok edilir?
Balık kokusundan fazla daha kısa sürede kurtulabilir ve doya doya balık yiyebilirsiniz.
Balık kokusundan fazla daha kısa sürede kurtulabilir ve doya doya balık yiyebilirsiniz. Peki Evde balık pişirdiğinizde ortama sinen kokuyu onarmak için ne yapabilirsiniz?
İşte cevabı:
1- Balık pişirdikten daha sonra, bir tencereye limon suyu veya sirke, çubuk tarçın, defne yaprağı ve karanfil koyarak kaynatabilirsiniz.
2- Balık pişirdiğiniz kızgın yağa 6-7 dilim limon koyabilirsiniz.
3- Ocağın altını kısın ve kısık ateşin üzerine limon kabuklarını koyabilirsiniz.
4- Balık pişerken arasına defne yaprağı koyabilirsiniz.
5- Kızartma yağının içine maydanoz koyabilirsiniz.
6- Balık kızartırken öbür bir tencerede de sirkeli su kaynatabilirsiniz.
7- Ocağın büyük olmayan gözlerinden birinde toz şeker eritebilirsiniz.
8- Yine farklı bir tencerenin içine su ve vanilya aromasını koyup kaynatabilirsiniz.
9- Kuru çayı teflon bir tencerenin içinde kavurabilirsiniz.
10- Balık pişerken tütsü ya da kokulu mum yakabilirsiniz.