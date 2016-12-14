Evdeki stresi fırçalarla atıyorlar

Yunusemre Belediyesi, bünyesinde açtığı bayan lokalleriyle, bir yana bayanların sosyal becerilerini geliştirmesini sağlarken bir yanlamasına da konut ekonomilerine katkı maddesi sunmalarına ön ayak oluyor. Uncubozköy Hanımlar Lokali’nde düzenlenen kurslarda azami alaka görenlerden biri de Dekoratif Ahşap Dekor kursu. Kursa katılan konut hanımları hem stres atıyor keza de yaratıcılıklarını ahşaba yansıtıyor.

KONUT EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLIYORLAR

Bayanların kursa olan ilgisinden memnun olduklarını anlatan Dekoratif Ahşap Dekor Kursu Öğretmeni Ayşe Acaröz, yeni bir hobi edinmek isteyen bayanlara çağrı yaptı. Acaröz, “Lokalimizde yaklaşık 2 ay önce açtığımız Ahşap Dekor Kursumuza katılan hanımlarımız, burada ahşap boyamayı öğreniyor. Hanımlarımız bu eğitimlerde yaptıkları eserlerini satarak somut gelir elde edebiliyor. Bunun yanı sıra ev hanımlarımızın ruhsal açıdan da motive olmaları için daha eğlenceli bir ortamda eğitimlerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kursiyerlerimiz, panolar, akarsu tepsileri, dikiş kutuları gibi ahşap eşyaların süslemelerini yapıyorlar. İsteyen kızının çeyizine koyuyor, isteyen gelinine hediye ediyor” dedi.

“MONOTONLUKTAN KURTULDUK”

Ahşap Süsleme Kursu kursiyerlerinden Necla Süslü ise, kurs tamamen monotonluktan kurtulduğunu açıklama ederek duygularını şu sözlerle anlattı:

“Bu kursa katılmadan önce tek düze bir hayatım vardı. Burada arkadaşlarım ile birlikte keza sosyal aktivitelere katılıyorum keza de kurslarda aldığımız eğitimlerle el becerilerimi geliştiriyorum. Hem gerçekleştirdiğimiz yılsonu sergimizde kendi el emeklerimiz ile yaptığımız el işlerini satarak fiziki kazanç da elde etme fırsatı bulduk. bu nedenle bizlere bu güzel imkanları sağladığı için Yunusemre Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Çerçi’ye tüm kurs arkadaşlarım namına da gönülden teşekkür ediyorum.”

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur da belediye bünyesinde açılan bütün kurslara 18 yaş üstü bütün bayanların katılabileceğini belirterek şunları söyledi: “Şu lahza 18 kursiyerimizin olduğu Ahşap Dekor Kursumuz 26 Ocak 2017 tarihinde sona erecek. Hanımlarımız hem eğlenceli keza de bereketli süre geçirdikleri bu kursumuza büyük ilgi gösteriyorlar. böylece kurslarımızın biri sona ererken diğerini açıyoruz hemen. Kurslarımız sonunda başarılı kursiyerlerimize Milli Eğitim Bakanlığı tasdikli sertifika veriyoruz. Uncubozköylü tüm bayanlarımızı lokalimize bekliyoruz”