“Evet” kampanyasına destek için Türkiye turunda

ÇANKIRI (AA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek amacıyla daha önce üç kez Türkiye’yi gezen Erol Özavcı, anayasa değişikliğine ilişkin referandumda “Evet” kampanyasına destek olmak için yeniden Türkiye turuna çıktı.

DSP’nin 2010’daki olağan kurultayında genel başkanlığa aday olan Erol Özavcı, referandumda “Evet” kampanyasına destek için Kocaelin’den başladığı Türkiye turunda Çankırı’ya ulaştı.

İki gün önce üzerini Türk bayrağı, Türkiye haritası ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla süslediği otomobiliyle yola çıkan Özavcı, Çankırı’ya gelişinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, anayasa değişikliğine dair yapılacak referandumda “Evet” kampanyasına destek vermek için Türkiye’yi karış karış gezeceğini söyledi.

Güçlü bir Türkiye istediğini belirten Özavcı, “2010 yılında DSP Genel Başkanlığına aday oldum. Şimdi de “Evet” için Türkiye’yi geziyorum.” dedi.

Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduğunu dile getiren Özavcı, “Cumhurbaşkanımız 15 yılda Türkiye’yi Türkiye yaptı. Hastane kuyruklarını, tüp kuyruklarını görenler bilir. Başı kapalı diye işten atılanlar, okula giremeyenler oldu. Bugün bunların hiçbiri kalmadı. İşte bu yüzden vatandaş ‘evet’ diyecek.” diye konuştu.

Daha önce üç kez Türkiye’yi gezdiğini aktaran Özavcı, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye’yi gezmiştim. Sonra 7 Haziran genel seçimleri için gezdim. 15 Temmuz’dan önce ‘Cumhurbaşkanımıza sahip çıkın’ demek için yola çıkmıştım. Şimdi de referandum için Türkiye’yi gezeceğim. 2 ay boyunca gidebileceğim tüm illere gideceğim.” ifadelerini kullandı.