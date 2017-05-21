Evi yanan aileye eşya yardımı

KONYA (AA) – Karatay Belediyesi, soba borusunun devrilmesi sonucu çıkan yangında evleri yanan aileye, yeni evlerinin yapılmasının ardından eşya yardımında bulundu.

Başak Mahallesi’nde, Karataş ailesinin oturduğu tek katlı ahşap evde çıkan yangın sonucu evsiz kalan aileye Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli’nin talimatıyla yeni evlerinin yapımınının ardından Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ev eşyası gönderildi.

Hançerli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belediye olarak ilçede ihtiyaç sahiplerine yerinde müdahale ettiklerini söyledi.

Evi yanan Karataş ailesine yeni ev yaptıklarını ifade eden Hançerli, “Evimizin inşası bitti. Bugünde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ailemize, beyaz eşya ve mobilya yardımı yapıldı.” dedi.