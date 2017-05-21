Ana Sayfa   >   Genel   >   Evi yanan aileye eşya yardımı

Evi yanan aileye eşya yardımı

21 Mayıs 2017 Pazar, 11:55

Benzer Konular

Aile Paneli ve Çalıştayı
Karatay'da temizlik çalışmaları
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

KONYA (AA) – Karatay Belediyesi, soba borusunun devrilmesi sonucu çıkan yangında evleri yanan aileye, yeni evlerinin yapılmasının ardından eşya yardımında bulundu.

Başak Mahallesi’nde, Karataş ailesinin oturduğu tek katlı ahşap evde çıkan yangın sonucu evsiz kalan aileye Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli’nin talimatıyla yeni evlerinin yapımınının ardından Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ev eşyası gönderildi.

Hançerli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belediye olarak ilçede ihtiyaç sahiplerine yerinde müdahale ettiklerini söyledi.

Evi yanan Karataş ailesine yeni ev yaptıklarını ifade eden Hançerli, “Evimizin inşası bitti. Bugünde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ailemize, beyaz eşya ve mobilya yardımı yapıldı.” dedi.

eşya yardımı Evleri yanan aile Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli Karatay Belediyesi

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com