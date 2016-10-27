Evin tek oğluydu

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Akören Mahallesi’nde ikamet eden Fatma-İlhan Uluışık’ın iki çocuğundan biri olan evin tek oğlu 24 yaşındaki 2 takvim Uzman Çavuş Adnan Uluışık, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde patlayan bomba sonucu şehit oldu. Acı haber Vezirköprü Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Garnizon Komutanı Selçuk Yılmaz ve Belediye Başkanı İbrahim Vefalı Edis tarafından annesine ve yakınlarına verildi. Şehidin babası İlhan Uluışık’ın inşaatta çalıştığı öğrenildi. Şehit haberiyle ilçede ve mahallede büyük üzüntü yaşandı. Şehidin evine büyük Türk bayrağı asılarak, baş sağlığı çadırı kuruldu. Vezirköprü Belediyesi tarafından semt meydanı da temizlenerek cenaze töreni için hazırlandı. Şehidin cenazesinin cuma günü ikindi namazından daha sonra Akören Mahallesi’nde defnedileceği belirtildi.