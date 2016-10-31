Evinde çıkan yangında can verdi

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Esen’in yalnız yaşadığı Büyükdere Mahallesi Bilgehan Sokak’taki tek katlı müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması nedeniyle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangını söndürüp içeri giren itfaiye ekipleri, dumandan zehirlenen Kurtuluş Esen’in cesedini buldu. Kurtuluş Esen’in bekar ve işsiz olduğu, ailesinden ayrı yaşadığı öğrenildi.

Bu arada, olay yerine gelen ve gözyaşlarına hakim olamayan 57 yaşındaki baba Bülent Esen’i çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.