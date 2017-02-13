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13 Şubat 2017 Pazartesi

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Evinde meşe palamudu fidesi yetiştiriyor

13 Şubat 2017 Pazartesi, 18:25

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KONYA (AA) – Seydişehir doğa ve bisiklet sporcusu Ali Öz, evinde yetiştirdiği meşe fidanlarını doğayla buluşturuyor.

Öz, yaptığı açıklamada yıllardır sonbahar aylarında dağlardan topladığı meşe palamudu tohumlarını saksılara ekerek fidan yetiştirdiğini söyledi.

Yetiştirdiği fidanları ilkbaharda saksılardan söküp Toros’larda toprakla buluşturduğunu ifade eden Öz, şunları kaydetti:

“Bir palamut tohumunun fidana, ağaca dönüşme sürecini gözlerimle görmek, takip etmek heyecan verici. Babam bana daha küçük yaşlarda toprağa sahip çıkalım, Türkiye çöl olmasın diye nasihatler verirdi. Beraber çok ağaç ekimi yaptık. Şimdi de ailemle bu işi sürdürüyoruz. Meşe palamudu erozyonun önlenmesinde önemli bir role sahip.Yetiştirdiğimiz fideleri bahar aylarında Torosların münhal yerlerindeki toprakları yeniden yeşerteceğiz. Bizlerin yaptığı gibi herkes kendi fidanını evinde yetiştirip toprakla buluşturabilir.”

doğa fide meşe Seydişehir

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