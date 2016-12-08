Evini su basan görme engelli kadın otele yerleştirildi

SİVAS (AA) – Sivas’ta evini su basan görme engelli 72 yaşındaki Sevim Ercel’in yardımına belediye ekipleri yetişti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yalnız yaşayan görme engelli Ercel’in, su borusu patlaması sonucu evini su bastı. Eşyaları su altında kalan Ercel’i belediye ekipleri bir otele yerleştirdi.

Belediye ekiplerine teşekkür eden Mahalle Muhtarı Mehmet Hazman, “Sevim teyze beni arayarak eve geldiğini ve kapıyı açamadığını söyledi. Ben hemen eve gittim. Kapı kilidi açılıyor ama kapı açılmıyordu. Diğer tarafa geçtim kapının önü buz tutmuştu. Buzu kırıp kapıyı tamamen açtık. Sevim teyze hastaneye tedaviye gittiği için bir gündür evde yokmuş. Odalar 15 santim su ile dolmuş. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın’ı aradım. Sevim teyzeyi bir otele yerleştirdiler. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gelerek evin suyunu çektiler.” dedi.

Mahalle sakinleri ise yardımlarından dolayı Belediye Başkanı Sami Aydın ve Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın’a teşekkür ettiler.