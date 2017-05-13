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Evinin bir odasını tulum atölyesine çevirdi

Yeniköy mahallesindeki evinin bir odasında tulum üretim eden 44 yaşındaki Yılmaz Birben, zaman zaman da düğünlerde yaptığı tulumları çaldığını ve evinini geçimini sağlamaya çalıştığını söyledi.

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:00

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Yeniköy mahallesindeki evinin bir odasında tulum üretim eden 44 yaşındaki Yılmaz Birben, zaman zaman da düğünlerde yaptığı tulumları çaldığını ve evinini geçimini sağlamaya çalıştığını söyledi. Günde 2 tulum yaptığını ifade eden Birben “14 yıldır çalıştığım işten çıkartılınca çocukluğumu ve gençliği verdiğim tulum imalatına geri döndüm. Bu işi öğrenmeye 8 yaşında başladım. Iş sebebiyle ara verdiğim tulum yapmaya yeniden başladık. Geçimimi temin etmek zorundayım. Evliyim bir de oğlum var. Hasta annem ve babam var onlara da akmak zorumdayım” dedi. 

Bayram Ali Sarı
 

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