Evinin önüne 5 metrelik çukur açılan Emine Nineye valilik ev sözü verdi

Kızılırmak Mahallesi’nde 2 katlı müstakil evde yaşamış 82 yaşındaki Emine Kutluca’nın evinin bulunduğu sokaktaki öteki evlerin sahipleriyle görüşen müteahhit işyeri adalet sahipleriyle uzlaşma sağladı. Yaşlı kadınla da görüşen müteahhit işyeri evini, kat karşılığı vermek isteyen kadınla anlaşamadı. Diğer hissedarları da olan evin sahipleriyle anlaşma sağlayamayan müteahhit firma evin bulunduğu sokaktaki anlaştığı evleri yıktı. Müteahhit firma yaşlı kadının evden çıkması için evin elektriğini ve suyunu kesti. Sokakta yer alan diğer evler yıkılınca Kutluca’nın evine girmek için kullandığı kapının önünde yıkımın arkasından yaklaşık 5 metre yükseklikte çukur oluştu.

Ulusal Eğitim Bakanı Yılmaz açıklamalar verdi, Vali Gül sahip çıktı

Evin suyu olmadığı için tuvalet ihtiyacını komşularında karşılayan yaşlı bayan, evinden dışarı çıkmak için komşusunun evinin bahçesini kullanarak mağdur olan yaşlı kadının durumunu kamuoyuna duyuran İhlas Haber Ajansı’nın haberinin gerisinde harekete geçen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül’e talimat vererek konuyla ilgilenmesini istedi. Dün akşam Emine Nine’yi ziyaret eden Vali Gül ihtiyar kadına devletin daima yanında olduğunu söyleyerek yaşanan can sıkıntısı hakkında data aldı. Emine Nine’ye ev ve eşya sözü veren Vali Gül, müteahhit firma hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

“Vali geldi, çok mutlu oldum”

Vali Davut Gül’ün kendisini ziyarete geldiğini söyleyen Emine Nine,” Sebep olanlardan Allah razı olsun. Valimize, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bana ev tuttular, tuttukları evin eşyalarını düzecekler” dedi. Ev konusunda yaşanan uyuşmazlık nedeniyle aylardır uyuyamadığını açıklayan Emine Nine,”Bugün mükemmel uyudum. Allah işlerini rast getirsin” diye konuştu. Haberin kamuoyunda yer almasının arkasından müteahhit işyeri yetkilisinin Emine Kutluca ile görüştüğü ama herhangi bir uzlaşma sağlanamadığı, Kutluca’ya müteahhit firmanın 2+1 ev sözü verdiği ancak daha yerine getirmediği öğrenildi.