Evlerde kanser yapan radon gazı ölçümleri başladı

İstatistiklere göre doğal kaynaklardan yüzeye çıkarak evlerin içinde biriken ve kanserojen etkisi olduğu aşina radon gazı, akciğer kanserine neden olan etkenlerin arasında ikinci sırada yer alıyor. “Türkiye Konut İçerisinde Radon Gazı Seviyesi Haritalandırılması” projesi dahilinde ülke genelinde 62 bin eve radon sensörleri yerleştirelerek ölçümler yapılacak. Bugüne dek 41 ilde alıştırma tamamlanırken 2019 yılına dek öteki illerdeki radon gazı ölçümleri de belirlenen program zarfında tamamlanacak.

Irk Sağlığı Müdürlüğünün eğitimli personelleri tarafından belirlenen tüm noktalara yerleştirilen ölçüm cihazları iki ay boyunca salon ve yatak odasında yer alan dolap üzeri gibi yüksek bir yerde, hiç oynatılmadan bekletilecek. Cihaz her gün ev içindeki gaz oranını ölçecek ve kaydedecek. Ölçümler sonunda TAEK göre incelenecek olan cihazlarda radon gazının tespit edildiği bölgelerde acele önlemler alınacak. Radon gazının yüksek olduğu saptama edilen evlerin zemini de özel bir malzemeyle kaplanacak. Mevcut binalarda ise, toprakla temas eden çatlak veya su sızıntıları varsa, yapı onarıma alınacak.

“Sigaradan sonra akciğer kanserine niçin olan ikinci etken olduğu belirtilmektedir”

İnsanların yaşamış oldukları maddesel ve coğrafi şartlara tabi olarak doğada bir takım radyasyon gazına maruz kaldıklarını dile getiren Insanlar Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barıştırma, “Bunlardan bir tanesine de radon gazı. Radon gazının esas kaynağı temel olarak toprak ve yeraltındaki kayalardan meydana geliyor. Radon gazı kokusuz, antipatik ve kapalı ortamlarda birikme eğilimi bildiren bir gaz. Yapılan epidemiyolojik çalışmalarda radon gazına maruziyetin akciğer kanserine neden olduğu saptama edilmiştir. Hatta sigaradan sonradan akciğer kanserine neden olan ikinci etmen olduğu belirtilmektedir. Bu konuda dünyada bir takım araştırmalar üretilmiş, yapılan çalışmalarda insanların yaşamış oldukları mekanlarda normalde madenlerde bulunan radon gazının belirlenen seviyelerin üstünde saptama edilmiş” dedi.

Türkiye’de bu kapsamda radon gazı denetleme programı hazırlanması amacıyla Afiyet Bakanlığı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) kadar yürütülen bir proje olduğuna dikkat çeken Barışma, bu projenin amacının bütün illerde daha önce belirlenen hanelerde özel dedektörler vasıtasıyla radon gazının gazının saptama edilmesi, bu sayede Türkiye’de bir radon gazı haritasının ortaya çıkarılması, buna tarafından de eğer tehlike aşağıda bulunan bölgeler, yöreler varsa buna karşın tedbirlerin, önlemlerin geliştirilmesi amacıyla bir çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.

Türkiye genelinde takriben 62 bin hanede özel dedektörler vasıtasıyla radon gazı ölçümlerinin devam ettiğini anlatan Barış, “Bu kapsamda Çorum’da da 590 hanede başlamış bulunmaktadır. Şuanda Irk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri daha önce Türkiye Istatistik Bilimi Kurumu (TUİK) tespit edilen adresleri ziyaret ederek buralara özel dedektörleri yerleştiriyorlar. Bu dedökterler takriben iki ay baştan başa saptama edilen binalarda, evlerde kalacak. sonradan bu dedektörleri toplayacağız. Ölçüm için Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna göndereceğiz” diye konuştu.

“Binaların ve meskenlerin yeterince havalandırılması gerekiyor”

Binalara radon gazının girişini azaltmaya yönelik tedbirler hakkında da yorumlama da bulunan Halk Sağlığı Müdürü Barışma, “Radon gazı özellikle topraktan geldiği için binalardaki çatlaklardan ve temas noktalarından girerek daha fazla binalarda birikme eğilimi göstermektedir. bu nedenle bina yaparken ilk kez zemin ve jeolojik etütlerin iyi yapılması gerekiyor. Yine binalarda özellikle zemin katlarda havalandırma sistemlerinin iyi yapılması gerekiyor. İnşaatta kullanılan malzemelerin radyoaktivitesi düşük malzemeler seçim edilmesi gerekiyor. Binaların ve meskenlerin yeterince havalandırılması gerekiyor. Bu yalnızca radon gazı değil genelde ev sağlığı için de önemlidir. Ahenkli olarak binaların, evlerin havalandırılması gerekiyor. Daha fazla zeminlerdeki çatlaklarda ve temas noktalarında girdiğini söyledik bu konularda da zorunlu tedbirler alınarak buralarda zorunlu izalasyonların yapılması ve doğal havalandırma sistemi ile yapılan bir takım önleyici tedbirler radon gazına maruziyeti azaltmış olacaktır” dedi.

M. Muttalip Yalçın