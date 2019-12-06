Evleri yanan Afgan Samira gözyaşlarına hakim olamadı
SİVAS (AA) – Sivas'ta Afganistan uyruklu ailenin yaşadığı ev, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Yahyabey Mahallesi Dilek Sokak'ta Afganistan uyruklu 7 çocuklu Saidi ailesinin yaşadığı 2 katlı müstakil evde, anne Zehra Saidi'nin yemek pişirdiği sırada yangın çıktı.
Mutfak tüpünün hortumunun alev almasıyla başlayan yangın eve sıçradı. Zehra Saidi, çocukları 1 yaşındaki Mohammad Salah ve 3 yaşındaki Mohammad Mostafa'yı alarak evden çıktı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.
Bu sırada Selçuk Ortaokulu'nda eğitim gören 7. sınıf öğrencisi Samira Saidi, okuldan döndüğünde evlerinin yandığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Samira'yı çevrede bulunan vatandaşlar sakinleştirdi.
Evsiz kalan Afgan ailenin, Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca geçici olarak bir otele yerleştirileceği öğrenildi.
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Evleri yanan Afgan Samira gözyaşlarına hakim olamadı
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