Evleri yanan aile yardım bekliyor

Yangın, bir hafta önce Boğazkaya Mahallesi Yığın mevkisinde bulunan tek katlı evde elektrik kontağından çıkmış, yangında Polat ailesinin evi kullanılamaz ışık halkası gelmişti.Yanan evde can kaybı yaşanmazken, evle birlikte bütün eşyalar kül oldu. Kalacak yerleri olmayan Polat ailesi yanan evin aşağıda bulunan tek göz depoda kalmak zorunda kaldı. Komşularının getirdiği yatak yorganla 8 nüfusla baskı şartlarda yaşam mücadelesi veren Polat ailesi kendilerine uzanacak destek eli bekliyor.

Baba Mahmut Polat yaptığı açıklamada, Kendisine ait 8 dönüm arazide tütün ekerek geçimini sağladığını, kazandığı parayla da 8 nüfus geçinmeye çalıştıklarını söyledi. Hayırseverlerden kendilerine uzanacak bir destek eli beklediklerini ifade eden Mahmut Polat , “Bir oğlum var 4 torunum , ailem, gelinim sanki aç yarı tok yaşıyorduk. Devlet destekli gelirimiz hiç değil. Küçük bir rençperlik tütün yapıyorduk, bir iki ceviz bahçemiz vardı bunlarla geçinirken 7-8 yılda evimizi toparladık. Bu seferde bir anda bir yangında kül küçük olduk hiç bir şeyimiz kalmadı.Bu çaresizlikten kurtarsınlar bizi. 4 torunla ailecek apaçık kaldık” dedi.

10 yıl önce evlenen ve 4 çocuk sahibi olan Yaşar Polat,” 7- 8 dönüm bir arazimiz var.Onla geçimimizi sağlarken bu başımıza geldi.Çok mağduruz. Devletimizden destek istiyoruz, diğer ne deyim” diye konuştu.

Mahmut Polat’ın eşi ise Ayşe Polat ” Böyle bir hal geldi başımıza Allah razı olsun kolu komşu yorgan yastık getirdi, ne yapalım.Kendimizin bir iğnesi bile kalmadı, sırtımızdakilerle kaldık ” şeklinde konuştu.

Ahmet Şükrü Uluçay