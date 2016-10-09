Evleri yanan aile yardım bekliyor

KARAMAN (AA) – Karaman’da çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen aile yardım bekliyor.

Geçtiğimiz gün Sakabaşı Mahallesi 445. Sokak üzerinde bulunan tek katlı kerpiç evde elektrik kontağından çıkan yangında Düz ailesinin evi kullanılamaz hale geldi.

Anne Hamide Düz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerinde yangın çıktığını ve yangında eşi Abdullah ve 3 yaşındaki kızı Huriye Sultan’ın dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Kendisinin tarlada çalışarak aile bütçesine katkıda bulunduğunu, eşinin çalışmadığını ve 4 çocuğunun olduğunu aktaran Anne Düz, yangın sonrasında evde kullanılacak bir eşyanın bile kalmadığını anlattı.

Hayırseverlerden kendilerine uzanacak bir yardım eli beklediklerini ifade eden Düz, “Yangın elektrik kontağından çıkmış. Ben sabah saatlerinde bahçeye gittim. Üç yaşındaki kızımla babası evdeydiler. Demiryut köyünde çalışırken haber geldi.” dedi.

Üç çocuğunun okula gittiğini, düzgün gelirleri olmadığı için güçlükle geçinebildiklerini ifade eden anne Düz, zor durumda olduklarını vurgulayarak, “Evin durumu belli, benim maddi durumum yok, sigortam yok. Eşim doğru düzgün çalışmıyor. Tarlaya gidiyorum kaç gündür. Üç tane okuyan yavrum var. İki üç gün daha çalışabilirsem çalışacağım daha sonra havalar soğuduğunda çalışacak durumum kalmaz. Vatandaşlarımızdan, yetkilerimizden, hayırseverlerden yardım istiyoruz.” diye konuştu.