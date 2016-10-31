Evlerine ulaşmak için ölümü göze alıyorlar

Rize’nin Muradiye Beldesi’ndeki ulaşım sorunu, yaşlı iki kadının evlerine varmak için ölümü göze almalarına niçin oluyor. Beldeye yakın bir mahallede ikamet eden Marifet Şimşek (67) ve Yüksek Kasırga (62) aynı evde Yılmaz Şimşek’ın (70) eşleri olarak yaşıyorlar. Şimşek Ailesi’nin yaşadığı ev otomobil yoluna yaklaşık 700 metre mesafede dik bir yamaçta bulunuyor. Eve ulaşan patika yol vadinin içerisinden, ormanlık araziden ve nehir bahçelerinin geçiyor. Marifet Şimşek ve Yüksel Kasırga isimli kumalların ikisi de geçirdiği dağıtılmış sıhhat sorunlarından dolayı koltuk değneklerine bağlı olarak yaşamlarını sürdürüyor.

Ihtiyar kadınlar takriben 9 yıldır patika yolu kullanamadıkları için evlerine vadinin 70 metre üzerinden geçen 250 metre uzunluğundaki ilkel teleferiği kullanıyor. Hiç bir güvenlik sistemi bulunmayan teleferiği uygulamak zorunda olan kadınlar evlerine gelmek için her defasında vefat riskini göze alıyor.

Bir kez ölüm tehlikesi geçirdiler

Marifet Şimşek (67) yaptığı açıklamada, bir kez kabini taşıyan çelik telin kesilmesi sonucu ölüm tehlikesi yaşadıklarını belirterek, “Bizim yerimiz burası. Diğer yerimiz yok fakat gidelim. Yolumuz yok fakat bunu bir daha kullanmayalım. Ayaklarımdan rahatsızım. Merdiven inip çıkmam bile yasak. Ayaklarımdan iki kez de ameliyat oldum. Koltuk değnekleri ile yürüyorum. Patikayı kullanamadığım için sürekli evime bu teleferik ile gidip geliyorum. Binerken korkuyorum ama binmek zorundayım. Birkaç defa risk geçirdik. Bir kere tel kesildi. Komşularımız arazilerinden yol geçirmemize müsade vermedikleri için kapımıza yol alamıyoruz. Yetkililerden yol yapmamız ya da daha güvenilir bir teleferik kurabilmemiz için takviye istiyoruz” dedi.

Gözlerini kapatıp dua okuyor

Yüksel Kasırga ise yaptığı açıklamada, teleferiğe bindiğinde gözlerini kapatıp dua okuduğunu açıklama ederek “Belediye sınırları içerisindeyiz. Ancak yol alabilmemiz için komşularımızın izin vermesi gerekiyor. Bunu da yapamadık. Hangi kapıyı çaldıysak yardım göremedik. Eve giden yolu kullanamıyoruz. İkimizde sakatız. Teleferiği göstermek zorundayız. Ben binmeye fazla korkuyorum. Ama biçare olduğum için gözlerimi kapatarak dua okuyarak inip çıkıyorum” diye konuştu.

Göktürk Fırat