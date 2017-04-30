Evlilik cüzdanlarını Adalet Bakanı Bozdağ verdi

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz’ın oğlu Ömer Yılmaz Bolu’da bir otelde düzenlenen törende Ecem Eser ile hayatlarını birleştirdi. Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Fırtına, Hak Bakanlığı Müsteşarı Kenan Ipekli, Hak Bakan Yardımcısı Bilal Uçar ve yüksek yargıdan çok sayıda misafirin katıldığı nikah töreninde çiftlerin izdivaç cüzdanlarını oğlan tarafı olduğunu söyleyen Hak Bakanı Bekir Bozdağ verdi. Ömer ve Ecem çiftini tebrik eden Bozdağ, izdivaç cüzdanını çifte vermeden önce tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi:

“Ne diyordu Sayın Cumhurbaşkanımız. Bir olur garip olur. İki olur muhalif olur. Üç olur denge olur. Dört olur bereket olur. Beş olur Allah kerim. Biz diyoruz oysa, bir olup garip olmasın. İki olup rakip de olmasın. Denge olsun. Bereket olsun. Allah da onları her daim korusun. Her muratlarını onlara helalinden bol bol versin diyorum. Rabbim inşallah sizlere açlık ettiğiniz uğurlu evlatları nasip eder. Buradan dahası ailelere söylemek lazım. Ben burada oğlan tarafını temsil ediyorum. Mehmet bey bizim kardeşimiz arkadaşımız çok değerli bir dost. Eminim ki kızımızın ailesi de çok değerli dostlar çok değerli insanlar. Ben diyorum ama bu değerli aile bugün mutluluğu paylaşıyor. Ama kız tarafı biraz gözü yaşlı olur. Bizim Yozgat’ta bir hadise var. Onu anlatıp cüzdanı o kadar takdim edeceğim. Bizim Yozgat’ta derler ama, kız tarafı artı üzülmesin. Erkek Çocuk tarafı da pozitif sevinmesin. Çünkü kızımız oluyor diye seviniyor onlar fazlaca. Kız evden gider lakin ağlan elden gider derler. Erkek Çocuk inşallah elden gitmez. Bu cüzdanı birlikte saklamanız ve hukukunu her zaman ölene dek birlikte korumanız dileğiyle ikinize beraber takdim ediyorum.”

Bozdağ, Ömer ve Ecem çiftine izdivaç cüzdanlarını verdikten daha sonra her iki aileyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Faruk Çidem