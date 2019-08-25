Evlilik imzalarını gökyüzünde attılar
NEVŞEHİR (AA) – Kapadokya bölgesinde, sıcak hava balonu ile gökyüzüne yükselen çiftin nikahları, şahitler huzurunda yerden yaklaşık bin metre yüksekte kıyıldı.
Hayallerini gerçekleştirmek üzere Ankara'dan Nevşehir’in Göreme beldesine gelen Nilgün Akkaş ve Volkan Yenen, kiraladıkları sıcak hava balonu ile birlikte sabah erken saatlerde Kapadokya semalarına yükseldi.
Yakınları, şahitleri ve nikah memuru ile birlikte bindikleri balon, beldedeki Güllüdere vadisinde kalkış yaparak yerden yaklaşık bin metre mesafeye çıktı.
Göreme Belediyesi nikah memuru Yaşar Can Demirezen tarafından kıyılan nikahta, gelin ve damat "evet" cevabını gökyüzünde verdi.
Nikah işlemlerinin ardından Demirezen, evlilik cüzdanını gelin ve damada teslim etti.
Damat Volkan Yenen, nikah töreni sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, törenin özel bir mekanda olmasını istedikleri için sıcak hava balonunu tercih ettiklerini söyledi.
Yenen, "Bu eşsiz coğrafyada gökyüzünde evlenmek harika, çok mutluyum. Bekar olarak gökyüzüne yükseldik, evli olarak yere adım atmak çok güzel bir duygu." dedi.
Gelin Nilgün Akkaş da sıcak hava balonu eşliğinde gökyüzüne yükselerek evlilik imzalarını gökyüzünde attıkları için heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti.
Akkaş, "Balon nikah, benim çocukluk hayalimdi. Gerçekleştiği için çok mutluyum. Çifte heyecan yaşadık. Hem evlilik hem balon turu heyecanı, bu deneyimi yaşamalarını kesinlikle herkese tavsiye ederim." diye konuştu.
Nikah memuru Yaşar Can Demirezen ise çiçeği burnunda çifti tebrik ederek, zaman zaman balon nikah talebiyle karşılaştıklarını, yeni evlenecek çiftlerin bu hayallerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla teklifleri geri çevirmediklerini söyledi.
Nikah merasimi için havalanan balon yaklaşık bir saat boyunca Kapadokya semalarında süzüldükten sonra Uçhisar beldesi yakınlarına iniş yaptı.
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Evlilik imzalarını gökyüzünde attılar
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