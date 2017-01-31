Evlilikleri film gibi başlatıyor

ESKİŞEHİR (AA) – SELÇUK KIZILDAĞ – Eskişehir’de dünyaevine girmeye hazırlananların video çekimlerini yapan genç girişimci, çiftlerin istekleri doğrultusunda ilginç senaryolar yazarak adeta sinema filmi hazırlıyor.

Geçmişte nişan, evlilik ve nikah törenlerinde kaydedilen amatör videoların yerini, gelişmiş sinema tekniği ve ekipmanlarının kullanıldığı profesyonel çalışmalar almaya başladı.

Hikaye bütünlüğünün sağlandığı ve bir sinema filmi seti gibi çalışanların bulunduğu “düğün hikayesi” projelerinde, evlenecek çiftler hayallerini profesyonel ekiple paylaşarak kendi düğünlerinde “başrol” oluyor.

Girişimci Kadir Onur Aytekin (25), AA muhabirine, insanların mutluluğunu kayıt altına almanın büyük keyif verdiğini söyledi.

Müşterilerinin yaptıkları videoyu izlerken çok şaşırdıklarını anlatan Aytekin, “Onların hayallerini zorluyoruz biraz. ‘Oyunculuk yaptırıyoruz’ diyebilirim. Çünkü kamera karşısında her ne kadar düğünün sahipleri siz olsanız da rahat edemiyorsunuz. Uzaktan çekilen bir düğün videosu ile bizim yaptığımız, birbirinden çok farklı. Bir sinema filminde kullanacağınız cihazlarla hizmet veriyoruz öncelikle. Her çektiğimiz hikaye de aslında bizim için bir sinema filmi çalışması. İzlerken güldüğümüz, ağladığımız, hayatımızın içinden bir şeyler bulup tekrar aşık olabildiğimiz anlara rastlıyorum. İyi ki bu mesleği tercih etmişim.” dedi.

– “Pide yiyen, takı takanları izlemek bir süre sonra heyecanlandırmıyor”

Aytekin, çekimler esnasında bir ömür boyu birlikte yola çıkan çiftlerin çok zorlandıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“5 yıldır birlikte olan çiftlere kamera kayıttayken ‘Kayda girdim buyurun sarılın’ demek zorunda kalabiliyorum. Tebessümlerin, dokunuşların yapmacık olmaması için gerçekten bir sinema filminde çalışır gibi emek veriyoruz. Şimdiye kadar birçok yeni evliliğe vizörden baktım. Her seferinde yeni bir heyecan yaşıyorum. İnsanların mutlu gününü ölümsüzleştirmek hoşuma gidiyor. Eskiden düğünlerde yapılan video çekimleri maalesef bir zaman sonra izlenmeyen, keyif vermeyen bir hale geliyor. Çünkü pide yiyen, takı takan akrabaları izlemek bir süre sonra heyecanlandırmıyor. Biz başrol karakterlerimizi ön planda tutarak bir asır sonrasına eserler bırakıyoruz.”

Müşterilerinin öncelikle hikayesini dinlediğini anlatan Aytekin, “İyisiyle, kötüsüyle, komik ve duygusal anlarını öncelikle dinliyorum. Daha sonra ekibimle senaryoyu oluşturuyoruz. Okudukları okul, gezdikleri sokakları hikayemize ekliyoruz. İlginç kareler ortaya çıkıyor. Çoğu zaman çekimlerimiz esnasında birbirlerini buldukları için daha fazla hayata sarılıyorlar. Elbette elinizde bir kasetli kamerayla bu çalışmayı yapamazsınız. Jimmy jip, şaryo, dronlar ve birçok teknik malzemeyle tıpkı bir sinema seti kurar gibi hazırlanıyoruz ve aşkları geriye sardırıp kayda alıyoruz.” diye konuştu.

– “Yeni hedefim uzun metraj düğün çekmek”

Şimdiye kadar yaptığı çalışmaların kendisine büyük ufuk açtığını ve farklı düşünmesine neden olduğunu belirten Aytekin, “Kısa metraj düğünler bana büyük deneyimler kattı. Daha fazla heyecanlanmak istiyorum. Yeni hedefim uzun metrajlı düğün çekmek. Düşündüğümde bile heyecanlanıyorum. Bir çiftin tanışmasından tutun da kız isteme merasiminin, tuzlu kahvelerin, hayallerin, sevinçlerin içinde olduğu bir uzun metraj düğün hikayesi. Evinizde otururken mısırlarınızı elinize alıyorsunuz, ışıkları kapatıyorsunuz ve aşkınızı tazeliyorsunuz. Bu hayalimi yeni düğün sezonunda gerçekleştireceğim.” yorumunu yaptı.

Aytekin, il farkı gözetmeksizin yeni evlenecek engelli bir çiftin de düğün hikayesini çekmek istediğini dile getirerek, “Sezonda başımızı kaşıyacak zaman bulamıyoruz. Her ne olursa olsun, eğer devlet ya da özel bir kurumdan engelli bir çift için bir düğün hikayesi istenirse seve seve çekmek isterim. Engellilere bakışım farklı. Evet, fiziksel bir engel olabilir ama ben aşkı çekmek istiyorum. Aşkın engeli olmaz.” dedi.

Kadir Onur Aytekin ve ekibinin çalışmasıyla düğünlerini ölümsüzleştiren Betül Melih Özer çifti de “Hayal ettiğimizin üstünde bir görüntü ile karşılaştık. Bir deniz kenarında, dalgaların arasında çekim yapıldı. Tam işimiz bittiğinde büyük bir dalga gelip bizi suya düşürdü. Bu kadar eğlendiğimiz bir günün evlendiğimiz gün olması unutulamaz bir durum.” ifadelerini kullandı.