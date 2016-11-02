Evlilikte mutlu olmanın 4 sırrı!

Psikoterapist/Aile Çift Ve Izdivaç Terapisti Bilirkişi Psikolog Naciye Tokaç, Izdivaç ortamının sıcak, güven veren ve mutlu bir etraf olmasını karşılayan şeyin, eşlerin birbiri ile iyi anlaşmaları, ahenk ve bağlılıklarına alt olduğunu söyleyerek, “Bunları gerçekleştiren eşler oldukça şanslıdır çünkü böylece fazla evlilikte bu mümkün olmamaktadır. Büyük umutlar ve beklentilerle atılan imzalar arkasından oluşan olumsuzluklar, bütün hayallerin yıkılmasına yol açar. Çoğu öbür nedenle süren anlaşmazlıklar, gerginlikler, ilişkide yaşanan tatminsizlikler, birbirini suçlamalar ve en sonunda zorunlu ayrılıklar gerçekleşir. İster büyük aşklarla evlenilmiş, isterse görücü usulü evlilikler olsun, bu mecburi son her izdivaç çeşidinde görülmektedir” dedi.

“İlişkiyi canlı tutan en manâlı bağlardan biri irtibat bağıdır”

Evliliklerde mutlu olmanın ve uzun yıllar mutlu bir izdivaç sürdürmenin yolunun kişiler arasındaki diyalog olduğunu kaydeden Tokaç, “Çiftlerin genelde birlikte yaşamalarında başarılı veya başarısız olmasını etkileyen en kayda değer etkenlerden birisinin birbirlerine karşısında kullandıkları sözcükler olduğunu çoğu zaman görmekteyiz. Birbirinizle konuşurken; kendi deneyimlerinizi karşınızdaki ile paylaşmak isteğinizi, karşınızdaki insana verdiğiniz değeri ve onun sizin için ne kadar kayda değer olduğunu anlatabilirsiniz. Konuşurken söyledikleriniz ve işittikleriniz değin bir dünya paylaşıyorsunuzdur. Birbirinize duyduğunuz sevgi, güven ve saygıyı sözcükleriniz iletir karşınızdakine. İlişkiyi canlı tutan en manâlı bağlardan biridir iletişim bağı.” diye konuştu.

Bilirkişi Psikolog Naciye Tokaç, evlilikte mutlu olmanın 4 sırrını şöyle sıraladı:

“Müşterek Konuşmanın Sırrı: Birbirinize aklınızdan geçen her şeyi söyleyin. Sevginizi, saygınızı, ne kadar güvendiğinizi, beklentilerinizi, kaygılarınızı, korkularınızı, isteklerinizi ve istemediklerinizi. Her şeyi fakat her şeyi söyleyin. Birçok birey sahiden bunları yaptığını düşünecektir lakin fiilen dobra dobra söylüyor musunuz? Yahut ima etmek ve ipucu devretmek gibi işlevsiz yollar mı kullanıyorsunuz? Dolambaçlı iletişim; tehlikeli ve kazancı asgari iletişim şeklidir. Duygu, hafıza ve isteklerinizi açık açık tanımlamak tekrar tekrar etkin ve kazançlı iletişim yoludur.

İmadan Kaçının: Birçok çift eşinin ne düşündüğünü açık açık sormak yerine onun ne düşündüğünü anladığını varsayar ve birçok zaman onun sözlerini tamamlamasına bile izin vermez. Eşinizin düşünceleri hakkında konuşmak, onun bireyselliğini yitiren bir durumdur ve bu onu oldukça sinirlendirecek, sonuçta da size açıklamak istemeyecektir. Siz ise gerçekte onun ne düşündüğünü tam anlayamadan kendi varsaydığınız düşünceleri gerçek sanarak olur ya de olması gerekenden öbür duygu ve fikirler içerisine gireceksiniz.

“Eşinizi onur kırıcı ve olumsuz konuşmanız size fayda sağlamayacak”

Başkalarının Yanında Küçük Düşürmeyin: Çiftlerden birisinin başkalarının olduğu ya da olmadığı ortamlarda eşi hakkında negatif ve küçük düşürücü konuşmasının çiftlerin arasındaki bağlılığı tehlikeye atan en büyük faktör olduğunu çoğu vakit görmekteyiz. Herhangi bir toplumda bulunmak; zaten kavgalı olduğunuz ve anlaşılamadığınız eşinizi şikayet yapabilmek için size bir fırsat sunabilir. Eşiniz aleyhinde kendinizi zayıf ve incinmiş hissediyor olabilirsiniz, bu nedenle kendinize yandaş bulmak ya da haklı olup olmadığınızı değerlendirmek isteyebilirsiniz. Fakat başkalarının yanına veya birlikte olduğunuz zamanlarda eşinizi küçük düşürücü ve negatif konuşmanız size menfaat sağlamayacak aksine eşinizin sizinle iletişiminizi bozacak ve size karşı daha artı öfke duymasını sağlayacaktır.

Dinlemenin Gücü: Bir diğer kayda değer nokta ise dinlemektir. Yetişkin birisi dinlenildiğini hissettiği bir zamanda kendisini güvende, değer verilen, şefkat duyulduğunu ve sevildiğini hissettiren bir durumdur. Dinleme beceriniz ne değin güçlüyse eşinizle aranızdaki sevgi ve hürmet bağı o denli artacaktır. Eşinizin söylediklerinin içten, yardımcı ve mantıklı olup olmadığını anlamak için dinleyin. Bir savcı, bir dedektif, bir yargıç gibi dinlememeye özen gösterin. Böyle yaptığınızda eşiniz sorgulandığını hissedecek ve açıklama yapmak istediklerini kesecektir. Etkili dinlediğinizi konuşmanıza onun söylediklerini de katarak devam ederek hissettirin”