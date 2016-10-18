Evren ilçesine Sosyal Yaşam ve Kütür Merkezi yapılıyor

ANKARA (AA) – Evren ilçe Belediye Başkanı Abdülkadir Demirci, ilçelerinde temeli atılan Evren Belediyesi Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi inşaatının haziran ayında tamamlanacağını belirtti.

Demirci, yaptığı açıklamada, Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle yapılan sosyal yaşam ve kültür merkezinin, ilçeye önemli katkılarının olacağını belirtti.

Yaklaşık 500 metre kare kapalı alanda yapımı devam eden merkezde 3 derslik, atölye ve toplantı salonlarının bulunacağını belirten Demirci, “Merkezde meslek edindirme kursları verilecek. Haziran ayında tamamlanacak inşaat iç donanımlarının da yapılmasıyla belediyeye teslim edilecek.” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesiyle koordineli olarak yürüttükleri köy yollarına kilitli taş döşeme çalışmalarının tamamlandığını 20 bin metre kare kilitli taş döşendiğini bildiren Demirci, geçmesi planlanan demiryolunun ilçe için can damarı olacağını söyledi.

Belediyenin geçen yıl 2 milyon 495 bin lira olan bütçesinin bu yıl yüzde 100 artarak 5 milyon 600 bin lira olduğunu hatırlatan Demirci, şunları söyledi:

“Yapılan hizmetler bu bütçeyle sınırlı değil, diğer çalışmalar bütçede yer almıyor. Malzeme konusunda Büyükşehir Belediye Başkanlığından büyük destekler alıyoruz. İller Bankasından ilçemize gelen para 70 – 80 bin lira civarında ve 50 bini işçi maaşlarına gidiyor. İlçemizdeki yatırımlarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın yardımları hayati önem taşıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ekibine ilçem adına teşekkür ediyorum.”

Demirci, Ankara Kalkınma Ajansıyla alternatif turizm yatırımları konusunda bir çalışma sürdürdüklerini belirterek, ilçenin turizm konusunda kalkınmasını hedeflediklerini kaydetti.