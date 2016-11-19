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Eylem hazırlığındaki iki terörist aranıyor

Güvenlik birimleri, istihbarat birimlerinden gelen bilgiler doğrultusunda bütün birimleri kadın teröristlerle ilgili uyardı.

19 Kasım 2016 Cumartesi, 21:23
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Güvenlik birimleri, istihbarat birimlerinden gelen bilgiler doğrultusunda bütün birimleri kadın teröristlerle ilgili uyardı. ‘Zenda’ ve ‘Emine’ kod adlı teröristlerin yakalanmasına katkı maddesi sağlayacakların ödüllendirileceği bildirilerek ‘155 Polis İmdat’ ve ‘Alo 140 Terör İhbar Hattı’nı arayarak data verilebileceği açıklama edildi.  

aranıyor eylem hazırlığındaki iki terörist

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