Ezan sesinden etkilenen Bulgar kadın Müslüman oldu

KONYA (AA) – Konya’nın Akşehir ilçesinde, Bulgaristan uyruklu Galina Dobreva, Müslüman olmak için Akşehir İlçe Müftülüğüne başvurdu.

Dobreva, İlçe Müftülüğünde din görevlileri eşliğinde ihtida töreniyle kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu.

Müslüman olduktan sonra “Ravza” ismini alan Dobreva, ezan sesinden etkilendiği için Müslüman olduğunu ifade etti.

Bulgar kadının 1 yıl önce Türkiye’ye gelerek Akşehir’e yerleştiği öğrenildi.

Müftülük yetkilileri yabancı uyruklu bir kadının Müslüman olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.