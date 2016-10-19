Ezan sesinden etkilenen Bulgar kadın Müslüman oldu
19 Ekim 2016 Çarşamba, 10:30
KONYA (AA) – Konya’nın Akşehir ilçesinde, Bulgaristan uyruklu Galina Dobreva, Müslüman olmak için Akşehir İlçe Müftülüğüne başvurdu.
Dobreva, İlçe Müftülüğünde din görevlileri eşliğinde ihtida töreniyle kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu.
Müslüman olduktan sonra “Ravza” ismini alan Dobreva, ezan sesinden etkilendiği için Müslüman olduğunu ifade etti.
Bulgar kadının 1 yıl önce Türkiye’ye gelerek Akşehir’e yerleştiği öğrenildi.
Müftülük yetkilileri yabancı uyruklu bir kadının Müslüman olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.