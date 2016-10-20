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Ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu

Konya’nın Akşehir ilçesinde yaşayan Bulgaristan uyruklu kadın ezan sesinden etkilenerek Müslüman oldu.Bulgaristan uyruklu Galina Dobreva, Akşehir İlçe Müftülüğü’nde sözcük-i şahadet getirip Müslüman oldu.

20 Ekim 2016 Perşembe, 01:30
ezan-sesinden-etkilenip-musluman-oldu

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Konya’nın Akşehir ilçesinde yaşayan Bulgaristan uyruklu kadın ezan sesinden etkilenerek Müslüman oldu.
Bulgaristan uyruklu Galina Dobreva, Akşehir İlçe Müftülüğü’nde sözcük-i şahadet getirip Müslüman oldu. Bulgar Galina Dobreva Müslüman olduktan sonradan ’Ravza’ ismini aldı. Bir sene önce Türkiye’ye gelerek Akşehir’e yerleştiği öğrenilen Galina Dobreva’nın ezan sesinden etkilenerek Müslüman olmaya karar verdiği ve Akşehir İlçe Müftülüğü’ne geldiği öğrenildi. Müftülük yetkilileri tanıdık olmayan uyruklu bir kadının Müslüman olmasından dolayı fazla mutlu olduklarını söyledi.

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