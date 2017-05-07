Ezana dakikalar kala minareye yıldırım düştü

Durum, dün akşam saatlerinde merkeze yan Tatlıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Tatlıca köy camisinin minaresine yıldırım düştü. Akşam namazına dakikalar kala yaşanan olayda minareye düşen şimşek minarenin üstteki kısmını yıkarken, o sırada cemaatin cami içinde olması büyük bir faciayı önledi. Ölen veya yaralananın olmadığı olayda camide büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Düşen minarenin taşları caminin çatısını da deldi. Minarenin üstteki kısmının caminin bahçesine düşmesi sonucu korkuluklar da yıkıldı.

“EZANA 15 DAKİKA FALAN VARDI”

Yaşanan olayı anlatan Tatlıca köy muhtarı Osman Çanta (40), yıldırımın büyük bir şamata ile düştüğünü belirterek, “Dün akşam ezanına 15 dakika falan vardı. Pat Diye hava bulandı ve karardı. Yıldırım, yıldırım derken 2 yıldırım düştü. Biri köyün haricen yakın bir yerlere düştü, 2’incisi fazla şiddetli bir şekilde minareye düştü. Ben de yakınlardaydım. Şiddetli bir şekilde ses geldi. Ben 3-5 dakikalığına bir şok geçirdim, kendimi kaybettim yani. Zaten uç buraya koştum. Burada cemaatimiz her zaman buralarda caminin bahçesinde vakti beklerlerdi. Ben o korkuyla uç buraya koştum. Kimsenin olmadığını gördüm. Şükür yani, maddi hasarımız var. Ama can kaybı olmadı ona şükrediyoruz. Yıkılan minarenin taş parçaları 50-60 metre uzaklığa düştü. Minaremizde yıkıldı. Yetkililerden destek bekliyoruz” dedi.

Vatandaşlardan Savaş Demir (37) ise “Hava bulandı, yıldırım çakmaya başladı birkaç sefer. Yalnız bir yere düştüğü belliydi. Biri köy dışına düştü, diğeri de minaremize isabet etti. böylece camimizde zarar yaşandı. Bu hasarında yetkili mercilerden destek talep ediyoruz” diye konuştu.

Yasin Can