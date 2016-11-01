Fabrika gibi okul: Cirosu 1 milyon TL

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, uygulamalı eğitim görebilen öğrencilerin ve öğretmenlerin ürettiği ürünlerden bir yılda elde edilen ciro 1 milyon liranın üstünde. Yaklaşık 2 bin öğrencinin eğitim gördüğü Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde; Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi, İklimlendirme ve Kimya Teknolojisi gibi bölümler bulunuyor. Öğrenciler bu bölümlerde uygulamalı olarak eğitim görüyor. Okulda üretilen ürünler talep üzerine kamu kurumlarına ve özel sektöre satılıyor.

2016 yılı Ekim ayı itibarıyla okulun takvim cirosu 1 milyon liranın üzerinde. Toplam cironun içindeki en büyük pay ise 600 bin lira ile kimya bölümünde üretilen temizlik ürünleri. İsteğe bağlı olarak öğrencilerin de çalıştığı imal bölümünde 42 değişiklik temizleme ürünü üretiliyor. Bulaşık deterjanı, el sabunu, çamaşır yumuşatıcısı, oda parfümü, bulaşık makinesi ve çamaşır suyu gibi ürünlerin yer aldığı listedeki ürünler standartların üzerinde bir kaliteyle üretiliyor. Burada ayda takriben 35-40 tonluk bir temizlik ürünü üretimi yapılıyor.

En iyi kimya laboratuvarlarından biri

Temizlik ürünlerinden elde edilen karla oluşturulan Kimya Teknolojileri Laboratuvarı Türkiye’deki okullarda bulunan en iyi kimya laboratuvarlarından biri olma özelliğini taşıyor. Temizlik ürünleri, Atakum ilçesinin isminden esinlenerek oluşturulan ‘ATA’ markası ile satılıyor. Ürünlerin kayda değer bir özelliği ise Sağlık Bakanlığı’nın tasdikli ürünleri olması. Döner anapara üzerinden satılan ürünlerden bu bölümlerde görevli öğrenciler ve öğretmenlerde ek gelir sağlıyor. Meslek sorunu yaşamayan öğrenciler mezun olduktan sonradan kolayca iş bulabiliyor.

Öğrenciler gelecek adına ümitli

Kimya bölümünde okuyan öğrenciler kimya bölümünde meslek bulmanın daha kolay olduğunu ve üniversiteye gitmeden bir meslek sahibi olduklarını söylediler. Egzersiz alanlarının geniş olduğu için kimya bölümünü tercih ettiklerini açıklayan öğrenciler, okulda gereken her şeyi uygulamalı olarak öğrendiklerini belirttiler. Ahşap bölümünde okuyan bayan öğrenciler ise ahşap mesleğinin önünün açık olmasından dolayı bu alanı seçim ettiklerini söylediler.

“Mezun olan öğrencilerimize istihdam garantisi veriliyor”

Öğrencilere yaparak, yaşatarak öğretip hayata hazırladıklarını açıklayan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Saraç, “Yaptığımız ürünleri talep olması halinde kamu kurumlarına ve özel sektöre satıyoruz. Sattığımız ürünlerden elde ettiğimiz kardan bölümlerde çalışan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizde kazanç sağlıyor. Öğrencilerimizin burada çalışabilmesi için ilk önce velilerin izni olması gerekiyor. Gerekli olarak çalıştırılmıyorlar. Bir milyon liranın üstünde ciromuz var. Bunun 600 bin lirası kimya teknolojileri alanına ait. Ahşap atölyemizde halk kurumlarının ihtiyacı olan dolap, pano gibi malzemeler üretiliyor. Elektrik-Elektronik Teknolojisi alnımızda kurumların emniyet kamera sistemlerinin kurulumu yapılmaktadır. Kimya Teknolojisi alanında ürettiğimiz bu ürünlerin tamamı Sağlık Bakanlığı onaylı olup her üç ayda bir denetlenmektedir. Türkiye’de okul bazında bu onayı bölge tek okul bildiğimiz kadarıyla bizim okulumuz. Sıhhat Bakanlığı’ndan aldığımız bu belgenin önemi bütün ürünlerimizin bakanlık denetiminde olduğudur. Ürünlerimizin sıhhat yönünden can sıkıntısı oluşturmadığını atık maddelerin de halk müziği sağlığı açısından risk oluşturmadığını kanıtlamak için onaysız çalışmaya müsaade etmiyorlar. Biz de bu onayı alarak üretimlerimize devam ediyoruz. Buradaki ürünlerin tamamı sağlığa yerinde olup herhangi bir zararı görülmemektedir. Onaysız hiçbir ürünümüz de yoktur. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz çok rahatlıkla iş bulabilmektedir. Buradaki amacımız öğrencilerimizin bu işleri uygun yaparak öğrenmelerini temin etmek ve atölye ortamında tüm bu bilgileri öğretmektir. Buradan mezun olan öğrenciler rahatlıkla meslek bulabilmektedir. Dışarıdan da talepler gelmekte. İstanbul gibi illerden büyük firmalar okulumuzu arayarak istihdam garantisi vererek öğrenci talep ediyorlar. Lakin bizim öğrencilerimiz çoğunlukla Samsun’u tercih ediyorlar” dedi.

Kenan Akyüz

