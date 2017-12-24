Fabrika işçileri aileleriyle beraber eylem yaptı

İşçiler, Bilecik Belediyesi Sosyal Tesisleri Çay Bahçesi önünde toplandı. Grup burada “İşçiler birlik olsa, dünya yerinden oynar, işçiler köle değildir” diye slogan attı. Daha sonra Cam Seramik İş Sendikası Genel Başkanı Birol Sarıkaş, açıklama yaptı. Sarıkaş, Bilecik’i işçiler için bir cehenneme çevirmeye çalışan işverenlere karşı işçi birliğinin olduğunu belirterek “İşverenlere sesleniyoruz. Bilecik işçisini köle yerine koymaktan vazgeçin. Bilecik işçisi yalnız değildir. İşverenler Cam-İş işçilerinin ücret talepleriyle ilgili diğer yerlerdeki sınıf kardeşleriyle aynı zammı veya yakın ücreti istemesini ‘Bilecik başka’ diyerek faklı ücrete layık olduğunu düşünüyorlar. Bizler Bilecikli olduğumuz için diğer sınıf kardeşlerimizden daha aşağıda değiliz. 90 Bilecikli cam işçisi olarak daha iyi yaşam şartlarını hak ediyoruz. Sınıf kardeşlerimizle birlikte hareket edeceğiz. Mücadeleci sendikaları Bilecik’e sokacağız. İşverenlere de işçilerin birliğinin ne odluğunu göstereceğiz. Bu bir başlangıç, işverenlerin gözüne o korkuyu saldık. İşçilerin yanında olanları gördüler. Eğer biz bir olursak Bilecik’e daha iyi ücretler getiririz” dedi.

“Bizlerin sorunu masada konuşularak çözülebilir”

Ardından açıklama yapan Cam Keramik İş Sendikası Bilecik İşçi Temsilcisi Mesut Yalçın ise, “4 sene önce sendikalı olamaya kara verdik. Sendikalaşmaya öncülük yapan 28 arkadaşımızın işine son verildi. Bizlerin sorunu masada konuşularak çözülebilir. Patronlar sorun çözülsün diye değil işi uzatmak için işi mahkemelere götürüyorlar. Asgari ücretle ay sonunu zor getiriyoruz. İşten atılır mıyız korkusuyla yaşamaktan sıkıldık. Gece gündüz çalıştığı halde bankalara borcu olmayan işçi neredeyse yok. İşveren tarafı kör, sağır ve dilsizi oynayarak işi yokuşa sürmeye bizleri sınamaya devam ediyor. Bugün burada Şişe Cam patronlarını bir kez daha masaya çağırmak için toplandık” ifadelerine yer verdi.

“Şişe Cam İş işçilerin yaşadığı sıkıntıları ve mağduriyeti Bilecik işçilerinin tamamı yaşamaktadır”

Cam Keramik İş Sendikası Bilecik Genel Sekreteri Ergin Ay ise, “Yaklaşık dört yıldır sendikalaşma mücadelesi veren, ekmek mücadelesi veren ve bu yolda birçok arkadaşları işten atılan Şişe Cam, Cam İş Madencilik işçileri bugün hala bu kavgayı sürdürmektedir. Sendikamız Cam Keramik İş’e üye olan Şişe Cam işçileri tam 15 gündür seslerini duyurabilmek için sorunlarının çözülmesi ve ücretlerin artması taleplerini işverene iletebilmek için fabrikada sürekli eylem yaptılar. Vardiya giriş çıkışlarında, yemek molalarında protestolarla işvereni sendikalarıyla sözleşme yapmak için masaya çağırdılar. 3 gün boyunca hiçbir işçi fabrikada yemek yemedi. Bu süre içerisinde sendikamızda defalarda işverenden randevu almaya çalıştı ama maalesef karşımızda bir muhatap bulamadık. İşveren tarafı adeta kör, sağır ve dilsizi oynayarak işi yokuşa sürmeye, bizleri sınamaya devam etti. Şişe Cam İş işçilerin yaşadığı sıkıntıları ve mağduriyeti Bilecik işçilerinin tamamı yaşamaktadır. Bilecik’te bulunan işletmeler Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve en büyük işletmeleri arasında bulunuyor. İnanıyoruz ki Bilecikli işçiler ve emekçiler bu mücadelemizde bizleri yalnız bırakmayacaklar. Bir uzlaşma sağlanana kadar, işçilerimiz ekmeğini büyütene kadar, sonuna kadar kararlılıkla direneceğiz” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından grup, sorunsuz bir şekilde dağıldı.

Cem Kaan Toka