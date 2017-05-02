Fadime teyzeden yaşlılara ATV ile yemek servisi

KIRIKKALE (AA) – AHMET KAVAKLI – Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde Fadime Gediktaş, Danacı Köyü Kalkındırma Kültür ve Dayanışma Derneği bünyesindeki aşevinde pişirdiği yemekleri, ATV aracı ile 8 yıldır yaşlı ve kimsesiz vatandaşların evine götürüyor.

Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünde 9 yıl önce kurulan Danacı Köyü Kalkındırma Kültür Ve Dayanışma Derneği, 8 yıldır köydeki 45 kişiye günde 3 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.

Aşevinde görevli Fadime Gediktaş (53) da 8 yıldır eşi ile birlikte pişirdiği yemekleri ATV aracıyla yaşlı ve kimsesizlere ulaştırarak, onların umudu oluyor.

Dernek Başkanı Recep Alıç, AA muhabirine, köyde yaşayan kimsesiz, yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerin 3 çeşit yemeğini evlerine kadar götürdüklerini söyledi.

Ailelerden bir kısmının çocuklarının olduğunu ancak köyde yaşamadığını belirten Alıç, şu değerlendirmede bulundu:

“Köyümüzdeki yaşlılarımız burayı seviyor ve köyden, vatan topraklarından ayrılamıyor. Zamanla bakıma muhtaç duruma düşen bu ailelerimizi dernek olarak, hayırsever vatandaşlar olarak düşündük ve onlara sıcak yemek vermek için seferber olduk. Gönüllü arkadaşlarımızla bu faaliyetimize başladık. 8 yıldır da devam ediyoruz. Herkes memnun. Yemekler, görevlilerimiz tarafından ATV aracı ile evlere servis yapılıyor.”

Alıç, erzak temini konusunda il dışında ve gurbette çalışan komşularından, hayırsever vatandaşlardan destek aldıklarını anlatarak, çıktıkları bu hayırlı işte daha da kapsamlı hizmetlere devam edeceklerini dile getirdi.

– “Bana ‘Annemiz geliyor’ diyorlar”

Fadime Gediktaş da yaptığı işten mutluluk duyduğunu, böylece dua aldığını aktardı.

Hizmetin başlamasına köydeki gençlerin öncülük ettiğini belirten Gediktaş, şöyle dedi:

“Burada yaşlı ve kimsesizlere yemek yapıyorum. Bu hizmet ilk önce geride kalan büyüklerini düşünen gençlerimiz tarafından başladı. Köyümüzde mağdurumuz çok. Yaşlanmışlar, kimseleri kalmamış ama onlar şehir hayatını istemiyorlar. Ben onlara hiç gücenmeden hizmet ediyorum. 3 çeşit yemeği her gün bu yaşlı ve kimsesizlerin evlerine 8 yıldır eşimin de yardımı ile ulaştırıyorum. O kadar dua ediyorlar ki bana ‘Annemiz geliyor’ diyorlar, çok seviniyorlar.”

Gediktaş, yaptığı fedakarlık ile yaşlı ve kimsesizlerin mutluluklarına aracı olduğunu dile getirerek, “Yemekleri tabaklara biraz fazla koyuyorum ki akşama da kalsın. ATV aracımla servis tabaklarındaki yemekleri onlara soğumadan zamanında ulaştırıyorum. Evlere gittiğimde aracımın sesinden beni biliyorlar ve çok seviniyorlar. Bazıları ise beni evlerinin önünde bekliyor. Bazen de servis tabaklarını kapıların önüne bırakıyorum. Kapıyı açtıklarında yemekle karşılaşıyorlar. Yemek listem var. Yağlı yemekler onlara ağır geliyor. Genelde kuru fasulye, pilav, makarna, mercimek, sulu yemekler, sebze yemekleri pişiriyorum.” sözlerine yer verdi.