Fahrettin Paşa’ya vatandaştan vefa

Birleşik Arap Emirlikleri Dış İşleri Bakanı Abdullah Bin Zayed’in Medine Müdafii Fahrettin Paşa üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Milletini hedef alan bir tweeti paylaşması üzerine hükumetten sert tepkiler geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Medine korumasını yaparken Fahrettin Paşa ey bize bühtanda bulunan zavallı senin ceddin neredeydi?” diye tepki gösterdi. Hükümet kanadından birçok kınama yayınlanırken Bin Zayed’in bu tutumunun Türk-Arap ilişkilerini zedelemeye yönelik bir propaganda olduğuna dikkat çekilmişti. Vatandaşlar ise tepkilerini dile getirirken bir yandan da Fahrettin Paşa’nın Aşiyan Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret ediyor. Buraya gelen vatandaşlar Paşa için dualar okuyor.

“ARAPLAR BİZİM KARDEŞİMİZDİR”

Çorum’dan İstanbul’a Fahrettin Paşa’nın kabrini ziyaret etmek için gelen Yavuz Selim Öztürk, “Ben Çorum’dan ziyaret için İstanbul’a geldim. Birkaç gün içinde Fahrettin Paşa’mızla ilgili haberleri duyunca gelme ihtiyacı hissettim. Buraya gelip yerini görmek ve vefa borcumuz adına dua okumak için geldim. Ruhu şad olsun, hizmetlerinden Allah razı olsun. Talihsiz bir açıklama olarak görüyorum, bu şekilde konuşulmaması gerekiyor. Mekke ve Medine’den gelen emanetler korunmuştur. Tahrip edilmemiştir, birçok değerlerin alıp götürüldüğünü biliyoruz. Araplar bizim kardeşimizdir, Müslüman birliğimiz var” ifadelerini kullandı.

Harun Basat