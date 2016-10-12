“Farklı Kültürler Aynı Lezzette Buluşuyor” etkinliniği

ANKARA (AA) – Kazan Belediyesince, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında “Farklı Kültürler Aynı Lezzette Buluşuyor” etkinliği düzenlendi.

Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, yaptığı konuşmada, Kazan’ın 81 ilden göç eden insanların yaşadığı barış ve refah kenti olduğunu söyledi.

İlçeye son dönemde ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyeli ve Iraklı sığınmacıların da göç ettiğini dile getiren Ertürk, şöyle konuştu:

“Düzenlediğimiz etkinlik gençlerimiz arasında bir köprü vazifesi gördü ve oldukça eğlenceli anlar yaşattı bizlere. Kazan’da sığınmacılara yönelik yaptığımız çalışmalar yerel yönetimler alanında dünyaya örnek teşkil edecek boyutta. Onların topluma adaptasyonlarının sağlanması adına din eğitimi başta olmak üzere birçok çalışma yürütüyoruz. Ayrıca, Suriyeli ve Iraklı kardeşlerimizin eğitim, barınma, sağlık gibi konularda yaşadığı sıkıntıları elimizden geldiği kadarıyla gideriyoruz. İlçemizde bine yakın mülteci bulunuyor. Biz onları misafirlerimiz olarak değil, kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği yolda onlar için elimizden geleni yapıyoruz. “

Etkinlik kapsamında hazırlanan höşmerim tatlısı üzerine çeşitli ülkelerin bayrakları konuldu.