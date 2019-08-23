KAYSERİ (AA) – Türk Eczacıları Birliği Başkanı (TEB) Erdoğan Çolak, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun reçetesiz ilaç listesi hazırlandığını belirterek, "Ülkemizin kendi öznel koşulları açısından baktığımızda, reçetesiz ilacın hayata geçmesi ülkemiz insanı ve kamu sağlığı açısından doğru bir yaklaşım değildir." dedi.

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası tarafından kentteki bir otelde düzenlenen 1. Farmakolojide Güncel Yaklaşımlar Kongresi'nde konuşan Çolak, Türkiye'de 26 binin üzerinde eczane olduğunu, bin 800 civarında eczane açılabilecek yer bulunduğunu söyledi.

Çolak, eczacılık fakültelerinin sayısının gün geçtikçe arttığına dikkati çekerek, eczacıların istihdamına yönelik adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun reçetesiz ilaç konusunda bir çalışma yaptığını anlatan Çolak, bunun karşısında bir çalışma grubu oluşturduklarını belirtti.

Reçetesiz ilaç konusuna değinen Çolak, şöyle konuştu:

"Ülkemizin sağlık okur yazarlığı düşük, ekonomik kaynakları ve altyapısı yetersiz. Üst yapısal düzenlemeler aracılığıyla reçetesiz ilaç kategorisinin genişletilmesine hazır bir toplumumuz yok. Hasta güvenliği ve ilaca erişim konusunda sıkıntılar yaşanacağını düşünüyoruz. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hazırlanan listede hangi ilaç gruplarının reçetesiz kategorisine sokulacağı belirsizdir. Bu belirsizlik, tartışmaları da olanaksız kılıyor. Reçetesiz ilaçta eczacının yasal sorumluluğu da açık bir biçimde belirtilmemiştir. Reçetesiz ilaçta ilaç-ilaç, ilaç-besin etkileşimi riskleri kontrol altında tutulamaz. Buradan 'bütün ilaçlar reçeteli verilmelidir' anlamı çıkarılmamalıdır. Bu işin ilmini bilen eczacı tarafından hasta sorgulaması yapılarak ve kayıt altına alınarak ilacın reçetesiz verilmesi olgusu hayata geçirilmelidir. Ülkemizin kendi öznel koşulları açısından baktığımızda, reçetesiz ilacın hayata geçmesi ülkemiz insanı ve kamu sağlığı açısından doğru bir yaklaşım değildir."

Çolak, çok sayıda önemli akademisyenin katıldığı kongrenin başarılı geçmesini diledi.

Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Narin de kongrenin eczacıları ve eczacılık öğrencilerini bir araya getirdiği için ayrı önem taşıdığını söyledi.

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş ise kongrenin gerçekleştirilmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

TİTCK Eczaneler Dairesi Başkanı Fatma Bekar da eczacıların sorunlarını dinleyip çözüm bulmak amacıyla kongrede olduklarını belirtti.

2 gün sürecek kongre, farklı üniversitelerden akademisyenlerin sunumuyla devam edecek.